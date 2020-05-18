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    Лучший защитник чешской Экстралиги перешел в «Торпедо»

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    Канадский защитник Брэди Остин подписал контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба.

    Брэди Остин
    Брэди Остин

    Соглашение 26-летнего хоккеиста с российским клубом рассчитано на один сезон.

    Остин был выбран «Баффало » на драфте НХЛ 2012 года. Затем защитник провел три года в системе «Баффало», после чего выступал за команды системы «Коламбуса» и «Калгари» в АХЛ.

    В 2019 году Остин перебрался в Европу, в прошедшем сезоне он набрал 43 очка (18 шайб + 25 результативных передач) в 52 матчах чешской Экстралиги. По итогам турнира он получил приз лучшему защитнику сезона.

    «Хочется отметить, что мы строим нашу работу на перспективу. Несмотря на богатый опыт выступлений по обе стороны океана, Брэди достаточно молод, поэтому однолетний контракт никого не должен смущать, мы будем иметь приоритетные права на хоккеиста в следующем году.

    Брэди Остин займет место во второй паре обороны нашей команды. В настоящее время клуб продолжает селекционную работу, рассчитываем также подписать контракт с легионером-защитником в первую пару», — заявил генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

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