Брызгалов: Никогда ребят пьяными не видел, ни на ЧМ, ни на ОИ

Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнлиответил на вопрос, допустимо ли игрокам сборной употреблять алкоголь во время крупных турниров.

«То есть там, где мы выигрывали турнир, всё хорошо, а там, где проигрывали — всё пропивали? Это вот такая логика получается.

Я в пьянках никогда не участвовал и ребят пьяными никогда не видел. Ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиадах.

Захотел человек выпить кружку пива или бокал вина — он выпьет. Но вы что думаете, что люди только пили, бухали и гуляли?

У нас же любят написать что-то, поднять бурю в стакане, но никто не знает ничего, как всё было. Хочется людям горячих фактов, скандалов, побольше комментариев», — сказал Брызгалов в прямом эфире на «Чемпионате». 0