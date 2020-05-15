Гончар о возобновлении сезона НХЛ: Есть надежда, что этим летом мы будем играть

Тренер «Питтсбурга»высказался касательно возможного возобновления сезона НХЛ.

Напомним, что лига приостановила проведение регулярного чемпионата из-за коронавируса.

«Конечно, поначалу вообще было непонятно, что происходит. Никто ни с чем подобным не сталкивался. Чего ждать? Когда закончится? Что будем делать дальше?

Но сейчас все-таки идут разговоры о том, что сезон возобновится. Хотя точно никто не знает. Но начинают открываться штаты, магазины, торговые центры.

Свет в конце туннеля виден. Есть надежда, что этим летом мы будем играть. Настроение не только у меня, но и у всех тренеров оптимистичное», — сказал Гончар пресс-службе НХЛ. 0