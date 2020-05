Денисенко подписал трехлетний контракт с «Флоридой»

Российский нападающийперешел во, сообщает клубная пресс-служба.

19-летний россиянин, который был выбран «Пантерами» под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года, подписал с клубом НХЛ трехлетний контракт новичка.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 12 (6+6) очков.

В составе «Флориды» уже играют россияне: форвард Евгений Дадонов и голкипер Сергей Бобровский.

The #FlaPanthers agree to terms with forward Grigori Denisenko.

More >> https://t.co/KREkPiiZhU pic.twitter.com/MU2KbgTonR