Денисенко подписал трехлетний контракт с «Флоридой»

Григорий Денисенко
globallookpress.com
19-летний россиянин, который был выбран «Пантерами» под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года, подписал с клубом НХЛ трехлетний контракт новичка.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 12 (6+6) очков.
В составе «Флориды» уже играют россияне: форвард Евгений Дадонов и голкипер Сергей Бобровский.
The #FlaPanthers agree to terms with forward Grigori Denisenko.— Florida Panthers (@FlaPanthers) May 5, 2020
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