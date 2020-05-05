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    Денисенко подписал трехлетний контракт с «Флоридой»

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    Российский нападающий Григорий Денисенко перешел во «Флориду», сообщает клубная пресс-служба.

    Григорий Денисенко
    Григорий Денисенко

    19-летний россиянин, который был выбран «Пантерами» под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года, подписал с клубом НХЛ трехлетний контракт новичка.

    В минувшем сезоне форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 12 (6+6) очков.

    В составе «Флориды» уже играют россияне: форвард Евгений Дадонов и голкипер Сергей Бобровский.

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