Скабелка: Топ-клубы из-за потолка зарплат уже не могут платить такие деньги, как раньше

Новый главный тренер «Локомотива»прокомментировал введение жесткого потолка зарплат в размере 900 миллионов рублей в сезоне-2020/21.

«Пожалуй, есть ощущение, что команды в лиге выравниваются по силе и процесс снижение потолка зарплат ускорит это.

Уже в прошлом сезоне в некоторых матчах были непредсказуемые результаты, когда явные фавориты уступали. Большого разрыва в мастерстве уже нет.

И новый потолок еще больше подравняет команды. Посмотрите на трансферную кампанию, начавшуюся в мае.

Такие команды как СКА, ЦСКА, "Авангард", "Магнитка" расстаются с восемью, а то и десятью игроками. Такого раньше никогда не было!

Очевидно, что топ-клубы из-за потолка зарплат уже не могут платить такие деньги, как раньше. Поэтому эти ребята разойдутся по лиге и усилят команды, в которые придут», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Отметим, что ранее Совет директоров КХЛ рассматривал вопрос о возможном увеличении потолка до 1,3 миллиарда рублей, но подавляющим большинством было принято решение о сохранении суммы 900 миллионов рублей. 0