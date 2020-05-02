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    Скабелка: Топ-клубы из-за потолка зарплат уже не могут платить такие деньги, как раньше

    Хоккей КХЛ Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Новый главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал введение жесткого потолка зарплат в размере 900 миллионов рублей в сезоне-2020/21.

    Андрей Скабелка
    Андрей Скабелка

    «Пожалуй, есть ощущение, что команды в лиге выравниваются по силе и процесс снижение потолка зарплат ускорит это.

    Уже в прошлом сезоне в некоторых матчах были непредсказуемые результаты, когда явные фавориты уступали. Большого разрыва в мастерстве уже нет.

    И новый потолок еще больше подравняет команды. Посмотрите на трансферную кампанию, начавшуюся в мае.

    Такие команды как СКА, ЦСКА, "Авангард", "Магнитка" расстаются с восемью, а то и десятью игроками. Такого раньше никогда не было!

    Очевидно, что топ-клубы из-за потолка зарплат уже не могут платить такие деньги, как раньше. Поэтому эти ребята разойдутся по лиге и усилят команды, в которые придут», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Отметим, что ранее Совет директоров КХЛ рассматривал вопрос о возможном увеличении потолка до 1,3 миллиарда рублей, но подавляющим большинством было принято решение о сохранении суммы 900 миллионов рублей. 0

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