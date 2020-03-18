«Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером

Нижнекамскийобъявил о подписании нового контракта сроком на один год с главным тренером команды

Специалист возглавляет команду с декабря 2018 года. В нынешнем сезоне «Нефтехимик» пробился в плей-офф, но в первом раунде уступил «Ак Барсу» со счетом 0-4.

Ранее Буцаев тренировал ЦСКА и «Сочи».

Напомним, что плей-офф КХЛ приостановлен до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.

⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил новый однолетний контракт с главным тренером Вячеславом Геннадьевичем Буцаевым.

Специалист возглавляет нашу команду с конца декабря 2018 года. В прошедшем сезоне «Волки» пробились в плей-офф. pic.twitter.com/ROGK6Ac73f — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 18, 2020

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