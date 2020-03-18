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    «Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером

    Хоккей Нефтехимик КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о подписании нового контракта сроком на один год с главным тренером команды Вячеславом Буцаевым.

    Вячеслав Буцаев
    Вячеслав Буцаев

    Специалист возглавляет команду с декабря 2018 года. В нынешнем сезоне «Нефтехимик» пробился в плей-офф, но в первом раунде уступил «Ак Барсу» со счетом 0-4.

    Ранее Буцаев тренировал ЦСКА и «Сочи».

    Напомним, что плей-офф КХЛ приостановлен до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.

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