«Йокерит» выиграл серию с «Локомотивом» и вышел на СКА

Ярославскийв шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ на своей площадке проигралсо счетом 1:5 (1:2, 0:0, 0:3).

За «Йокерит» отличились Хенрик Хаапала, Вели-Матти Савинайнен, Антти Пильстрем, Никлас Йенсен и Оливер Лауридсен (в пустые ворота).

Единственную шайбу ярославцев забросил Стефан да Коста.

Счет в серии стал 4:2 в пользу финского клуба. В полуфинале Западной конференции «Йокерит» встретится со СКА из Санкт-Петербурга.