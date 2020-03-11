«Йокерит» выиграл серию с «Локомотивом» и вышел на СКА

За «Йокерит» отличились Хенрик Хаапала, Вели-Матти Савинайнен, Антти Пильстрем, Никлас Йенсен и Оливер Лауридсен (в пустые ворота).
Единственную шайбу ярославцев забросил Стефан да Коста.
Счет в серии стал 4:2 в пользу финского клуба. В полуфинале Западной конференции «Йокерит» встретится со СКА из Санкт-Петербурга.
КХЛ . 1/4 финала конференций. Шестой матч
«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
Голы: Хаапала — 2 (Леписто, Лев), 1:27 — 0:1. Да Коста — 3 (бол., Пяярви-Свенссон, Крунвалль), 3:12 — 1:1. Савинайнен — 3 (О`Нилл, Норман), 18:05 — 1:2. Пильстрем — 3 (Анттила), 48:37 — 1:3. Йенсен — 3, 52:44 — 1:4. Лауридсен — 1 (п.в., Кивисте), 56:52 — 1:5Вратари: Коновалов (55:52 — 56:09, 56:23 — 56:52) — КалниньшБроски: 24 (5+7+12) — 34 (13+13+8)Штраф: 6 — 10