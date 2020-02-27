Московское «Динамо» уступило в Минске

В матче регулярного турнира КХЛобыгралосо счетом 4:3.

Точные броски в команде хозяев на счету Александра Павловича и Андрея Костицына. Второй оформил хэт-трик. У гостей отметились Дмитрий Яшкин, Егор Зайцев и Андрей Миронов.

Несмотря на поражение, московский клуб остался на четвертом месте с 82 очками. Команде предстоит сыграть в плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком».