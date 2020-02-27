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    Московское «Динамо» уступило в Минске

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    В матче регулярного турнира КХЛ «Динамо» Минск обыграло «Динамо» Москва со счетом 4:3.

    Игроки московского «Динамо»
    Игроки московского «Динамо»

    Точные броски в команде хозяев на счету Александра Павловича и Андрея Костицына. Второй оформил хэт-трик. У гостей отметились Дмитрий Яшкин, Егор Зайцев и Андрей Миронов.

    Несмотря на поражение, московский клуб остался на четвертом месте с 82 очками. Команде предстоит сыграть в плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «ХК Динамо» (Москва) — 4:3 (1:3, 3:0, 0:0)
    Голы: Зайцев — 3 (Алексеев, Брюквин), 1:29 — 0:1. Миронов — 4 (бол., Пулккинен), 5:32 — 0:2. А. Костицын — 15 (Ковыршин), 15:54 — 1:2. Яшкин — 31 (Индрашис), 16:32 — 1:3. А. Костицын — 16 (Граньяни), 23:16 — 2:3. А. Костицын — 17 (бол., Павлович, Эллиотт), 27:25 — 3:3. Павлович — 7 (Эллиотт, Спунер), 36:08 — 4:3Вратари: Толопило — Бочаров (Еременко, 26:01, 58:32)Штраф: 13 — 19Броски: 29 (9+13+7) — 29 (12+11+6)
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