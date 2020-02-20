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    «Сочи» в овертайме обыграл «Витязь»

    Хоккей КХЛ Витязь Сочи Прогнозы на КХЛ
    ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл подольский «Витязь» со счетом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

    «Сочи»
    «Сочи»

    «Витязь», проиграв в третий раз подряд, занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 59 матчах.

    На восьмом месте идет «Торпедо» (61 очко, 60 игр), а «Сочи» находится на девятом, имея 57 очков после 59 игр.

    22 февраля «Витязь» сыграет в гостях с «Северсталью», а «Сочи» примет «Торпедо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Лещенко — 4 (Лугин), 14:51 — 1:0. Семин — 17 (бол., Макеев, Бывальцев), 24:18 — 1:1. Ержабек — 10 (Макеев), 43:54 — 1:2. Мосалев — 7 (Точицкий, Шмелев), 44:48 — 2:2. Стремвалль — 21, 61:41 — 3:2Вратари: Налимов — ЕжовБроски: 26 (9+5+11+1) — 35 (7+15+12+1)Штраф: 6 — 0
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