«Сочи» в овертайме обыграл «Витязь»

«Витязь», проиграв в третий раз подряд, занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 59 матчах.
На восьмом месте идет «Торпедо» (61 очко, 60 игр), а «Сочи» находится на девятом, имея 57 очков после 59 игр.
22 февраля «Витязь» сыграет в гостях с «Северсталью», а «Сочи» примет «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Лещенко — 4 (Лугин), 14:51 — 1:0. Семин — 17 (бол., Макеев, Бывальцев), 24:18 — 1:1. Ержабек — 10 (Макеев), 43:54 — 1:2. Мосалев — 7 (Точицкий, Шмелев), 44:48 — 2:2. Стремвалль — 21, 61:41 — 3:2Вратари: Налимов — ЕжовБроски: 26 (9+5+11+1) — 35 (7+15+12+1)Штраф: 6 — 0