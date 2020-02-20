«Сочи» в овертайме обыграл «Витязь»

в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл подольскийсо счетом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

«Витязь», проиграв в третий раз подряд, занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 59 матчах.

На восьмом месте идет «Торпедо» (61 очко, 60 игр), а «Сочи» находится на девятом, имея 57 очков после 59 игр.

22 февраля «Витязь» сыграет в гостях с «Северсталью», а «Сочи» примет «Торпедо».