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    У КХЛ официально сменился руководитель

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    Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодежного хоккея, управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов официально сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ.

    Алексей Морозов
    Алексей Морозов

    Первым президентом КХЛ был Александр Медведев. В декабре 2014 года этот пост занял Чернышенко. 21 января 2020 года, после смены правительства России, Чернышенко был назначен вице-премьером, а по закону России гражданин, входящий в правительство, не может возглавлять коммерческие структуры.

    Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Ассоциации «Молодежная хоккейная лига» вплоть до избрания нового руководителя МХЛ.

    В качестве игрока 42-летний Морозов стал серебряным призером Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира (2008 и 2009) в составе сборной России, а также многократным чемпион России в составе «Ак Барса». 0

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