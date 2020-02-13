«Локомотив» переиграл минское «Динамо»

Ярославскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил минскоесо счетом 4:1.

Авторами шайб стали Владимир Ткачев, Максим Осипов, Артур Каюмов и Николай Коваленко.

Гости сумели ответить одним голом, который записал на свой счет Райан Спунер.

«Локомотив» набрал 66 очков и упрочил свои позиции в борьбе за попадание в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Голы: Ткачев — 12 (бол., Ландер, Марков), 2:20 — 1:0. Пяярви-Свенссон — 10 (Осипов, Ткачев), 19:04 — 2:0. Каюмов — 14 (бол., Алексеев), 26:38 — 3:0. Спунер — 9 (Еременко, Дроздов), 51:08 — 3:1. Коваленко — 10 (Каюмов, Алексеев), 54:53 — 4:1Вратари: Коновалов — ТэйлорБроски: 30 (9+7+14) — 35 (11+9+15)Штраф: 8 — 8

В другом матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» выиграла у «Куньлуня» со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Богдан Якимов и Василий Кудако. За гостей шайбу забросил Деванте Смит-Пелли.

«Северсталь» набрала 50 очков и занимает десятое место на Западе. «Куньлунь» седьмой на Востоке — 59 очков.