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    «Локомотив» переиграл минское «Динамо»

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    Ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское «Динамо» со счетом 4:1.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    Авторами шайб стали Владимир Ткачев, Максим Осипов, Артур Каюмов и Николай Коваленко.

    Гости сумели ответить одним голом, который записал на свой счет Райан Спунер.

    «Локомотив» набрал 66 очков и упрочил свои позиции в борьбе за попадание в плей-офф.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Ткачев — 12 (бол., Ландер, Марков), 2:20 — 1:0. Пяярви-Свенссон — 10 (Осипов, Ткачев), 19:04 — 2:0. Каюмов — 14 (бол., Алексеев), 26:38 — 3:0. Спунер — 9 (Еременко, Дроздов), 51:08 — 3:1. Коваленко — 10 (Каюмов, Алексеев), 54:53 — 4:1Вратари: Коновалов — ТэйлорБроски: 30 (9+7+14) — 35 (11+9+15)Штраф: 8 — 8

    В другом матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» выиграла у «Куньлуня» со счетом 2:1.

    В составе победителей отличились Богдан Якимов и Василий Кудако. За гостей шайбу забросил Деванте Смит-Пелли.

    «Северсталь» набрала 50 очков и занимает десятое место на Западе. «Куньлунь» седьмой на Востоке — 59 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Якимов — 9 (Чижиков), 0:08 — 1:0. Смит-Пелли — 7 (Мэги, Уэрек), 28:47 — 1:1. Кудако — 6 (Петунин), 54:29 — 2:1Вратари: Подъяпольский — Грубец (59:44)Броски: 26 (10+5+11) — 36 (9+19+8)Штраф: 12 — 12
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