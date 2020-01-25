«Локомотив» прервал серию поражений в матче с «Витязем»

«Локомотив»
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В составе победителей дубль оформил Антон Ландер, еще по шайбе забросили Стефан Да Коста, Владимир Ткачев и Артур Каюмов.
За подольскую команду отличились Павел Варфоломеев и Алексей Бывальцев.
«Локомотив» прервал серию из четырех поражений подряд в регулярке. «Витязь», наоборот, уступил в четвертой встрече кряду.
«Локомотив» проведет следующий матч 27 января против «Сочи», а «Витязь» в тот же день встретится с «Северсталью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)
Голы: Да Коста — 11 (бол., Алексеев), 16:50 — 0:1. Ткачев — 7 (Кудрявцев, Мисюль), 18:43 — 0:2. Варфоломеев — 5 (Орлович-Грудков, Моисеев), 31:20 — 1:2. Бывальцев — 4 (бол., Лаюнен), 40:18 — 2:2. Каюмов — 13 (Алексеев), 42:10 — 2:3. Ландер — 15 (п.в.), 58:47 — 2:4. Ландер — 16 (Кудрявцев), 59:53 — 2:5Вратари: Ежов (58:18 — 58:47) — КоноваловБроски: 21 (6+6+9) — 36 (11+13+12)Штраф: 28 — 8