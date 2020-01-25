«Локомотив» прервал серию поражений в матче с «Витязем»

Ярославскийобыграл(5:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Антон Ландер, еще по шайбе забросили Стефан Да Коста, Владимир Ткачев и Артур Каюмов.

За подольскую команду отличились Павел Варфоломеев и Алексей Бывальцев.

«Локомотив» прервал серию из четырех поражений подряд в регулярке. «Витязь», наоборот, уступил в четвертой встрече кряду.

«Локомотив» проведет следующий матч 27 января против «Сочи», а «Витязь» в тот же день встретится с «Северсталью».