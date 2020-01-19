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    Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал гостевую победу над «Нью-Йорке Айлендерс» со счетом 6:4.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    В составе победителей хет-трик оформил Александр Овечкин (11-я, 46-я и 60-я минуты), еще по шайбе забросили Карл Хагелин (43), Том Уилсон (55) и Якуб Врана (58).

    За хозяев отличились Брок Нельсон (14), Кейси Сизикас (16), Джордан Эберле (30) и Девон Тэйвз (38).

    Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов появился на льду после второго перерыва и отразил семь бросков из семи, а защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами.

    После этой игры «Кэпиталз» набрали 71 очко и продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Айлендерс» с 60 очками занимают на «Востоке» пятую строчку.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Вашингтон» — 4:6 (2:1, 2:0, 0:5)
    Голы: Овечкин — 32 (Бэкстрем), 10:22 — 0:1. Нельсон — 19 (Бовилье, Бэйли), 13:11 — 1:1. Сизикас — 10 (Бовилье, Тэйвз), 15:49 — 2:1. Эберле — 7 (бол., Барзал, Тэйвз), 29:31 — 3:1. Тэйвз — 4 (Комаров, Брассар), 37:25 — 4:1. Хагелин — 3 (Паник, Дженсен), 42:33 — 4:2. Овечкин — 33 (Карлсон), 45:18 — 4:3. Уилсон — 14 (Орлов, Карлсон), 54:32 — 4:4. Врана — 22, 57:30 — 4:5. Овечкин — 34 (п.в., Оши, Орлов), 59:04 — 4:6Вратари: Варламов (58:07 — 59:04, 59:29) — Холтби (Самсонов, 40:00)Броски: 29 (11+11+7) — 30 (11+8+11)Штраф: 10 — 10
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