Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛодержал гостевую победу надсо счетом 6:4.

В составе победителей хет-трик оформил Александр Овечкин (11-я, 46-я и 60-я минуты), еще по шайбе забросили Карл Хагелин (43), Том Уилсон (55) и Якуб Врана (58).

За хозяев отличились Брок Нельсон (14), Кейси Сизикас (16), Джордан Эберле (30) и Девон Тэйвз (38).

Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов появился на льду после второго перерыва и отразил семь бросков из семи, а защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами.

После этой игры «Кэпиталз» набрали 71 очко и продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Айлендерс» с 60 очками занимают на «Востоке» пятую строчку.