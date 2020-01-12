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    СКА в овертайме дожал «Динамо»

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    Питерский СКА одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (2:1) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В победителей отличились Игорь Ожиганов (49) и Артем Зуб (63).

    В составе московской команды голом отметился Максим Афиногенов (9-я минута).

    СКА набрав 65 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо», имея в активе также 65 очков, занимает на «Западе» второе место.

    В следующем матче петербургская команда на своем льду встретится с рижским «Динамо», а московский клуб в гостях сыграет против «Торпедо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Афиногенов — 8 (Игумнов), 8:13 — 0:1. Ожиганов — 2, 48:58 — 1:1. Зуб — 12 (Лехтеря, Якупов), 62:00 — 2:1Броски: 40 (12+11+16+1) — 19 (5+7+7+0)Вратари: Хелльберг — Бочаров Штраф: 29 — 6
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