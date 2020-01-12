СКА в овертайме дожал «Динамо»

Питерскийодержал домашнюю победу над московским(2:1) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В победителей отличились Игорь Ожиганов (49) и Артем Зуб (63).

В составе московской команды голом отметился Максим Афиногенов (9-я минута).

СКА набрав 65 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо», имея в активе также 65 очков, занимает на «Западе» второе место.

В следующем матче петербургская команда на своем льду встретится с рижским «Динамо», а московский клуб в гостях сыграет против «Торпедо».