ЦСКА уступил по буллитам «Автомобилисту»

В составе армейского клуба отличились Кирилл Капризов и Александр Попов.
За «Автомобилист» шайбы забросили Найджел Доус и Степан Хрипунов. Победный буллит на счету Дэна Секстона.
ЦСКА остается лидером регулярного чемпионата и Западной конференции, набрав 70 очков в 47 играх. «Автомобилист» идет на четвертом месте на Востоке, взяв 59 очков в 46 матчах.
14 января армейцы Москвы примут минское «Динамо». В тот же день «Автомобилист» встретится в гостях с «Северсталью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Капризов — 22 (Слепышев, Шалунов), 1:17 — 1:0. Попов — 2 (Толчинский, Киселевич), 3:11 — 2:0. Доус — 17 (Трямкин, Голышев), 29:13 — 2:1. Хрипунов — 2 (Дацюк, Гареев), 29:34 — 2:2Победный буллит: СекстонВратари: Сорокин — КоваржБроски: 36 (19+7+9+1) — 30 (9+10+8+3)Штраф: 2 — 2