ЦСКА уступил по буллитам «Автомобилисту»

Московскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил по буллитамсо счетом 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1).

В составе армейского клуба отличились Кирилл Капризов и Александр Попов.

За «Автомобилист» шайбы забросили Найджел Доус и Степан Хрипунов. Победный буллит на счету Дэна Секстона.

ЦСКА остается лидером регулярного чемпионата и Западной конференции, набрав 70 очков в 47 играх. «Автомобилист» идет на четвертом месте на Востоке, взяв 59 очков в 46 матчах.

14 января армейцы Москвы примут минское «Динамо». В тот же день «Автомобилист» встретится в гостях с «Северсталью».