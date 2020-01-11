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    «Северсталь» в гостях обыграла «Йокерит»

    Хоккей КХЛ Йокерит Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» уступил череповецкой «Северстали» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в столице Эстонии Таллинне.

    «Северсталь»
    «Северсталь»

    В составе победителей отличились Юрий Трубачев, Богдан Якимов, Дмитрий Марковин, Егор Морозов и Егор Яковлев.

    За хозяев шайбы забросили Петри Контиола и Петер Регин.

    «Йокерит» по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка в 45 встречах и опережая СКА по количеству побед в основное время.

    «Северсталь» занимает десятое место, набрав 43 очка в 48 играх. Столько же очков после 46 игр у ХК «Сочи», располагающегося на девятой позиции.

    14 января «Йокерит» сыграет в гостях с «Витязем», а «Северсталь» примет «Автомобилист».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
    Голы: Трубачев — 5 (Вовченко, Кулда), 2:37 — 0:1. Контиола — 7 (Йенсен), 8:11 — 1:1. Якимов — 8 (бол., Петунин, Капустин), 23:07 — 1:2. Регин — 14 (О`Нилл, Эронен), 23:39 — 2:2. Марковин — 6 (Петунин), 25:13 — 2:3. Морозов — 7 (бол., Провольнев, Капустин), 39:31 — 2:4. Яковлев — 4 (Гераськин, Капустин), 48:57 — 2:5Вратари: А. Ниеми (Калниньш, 40:00) — ПодъяпольскийБроски: 29 (10+8+11) — 23 (8+8+7)Штраф: 14 — 6
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