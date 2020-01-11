«Северсталь» в гостях обыграла «Йокерит»

Финскийуступил череповецкой(2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в столице Эстонии Таллинне.

В составе победителей отличились Юрий Трубачев, Богдан Якимов, Дмитрий Марковин, Егор Морозов и Егор Яковлев.

За хозяев шайбы забросили Петри Контиола и Петер Регин.

«Йокерит» по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка в 45 встречах и опережая СКА по количеству побед в основное время.

«Северсталь» занимает десятое место, набрав 43 очка в 48 играх. Столько же очков после 46 игр у ХК «Сочи», располагающегося на девятой позиции.

14 января «Йокерит» сыграет в гостях с «Витязем», а «Северсталь» примет «Автомобилист».