подписал стандартный контракт-новичка с российским защитником, сообщает официальный сайт клуба НХЛ.

Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано на три года.

Охотюк был выбран «Нью-Джерси» на драфте 2019 года под общим 61-м номером.

В текущем сезоне россиянин выступал в юниорской лиге Онтарио (OHL) за команду «Оттава 67», провел девять матчей и отдал пять результативных передач.

We've signed our 2019 second-round pick to an entry-level deal.#WeAreTheOnes | #NJDevils

Details ⬇️https://t.co/EZwlLCRpmi