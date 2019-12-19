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    «Амур» прервал серию поражений в КХЛ

    Хоккей КХЛ Амур Трактор Прогнозы на КХЛ
    «Амур» в выездном матче обыграл «Трактор» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор» — «Амур»
    «Трактор» — «Амур»

    Судьба встречи решилась в серии буллитов.

    В основное время матча всоставе хозяев отличились Ник Бэйлен и Лукаш Седлак. У гостей забили Вячеслав Ушенин и Михал Йордан. Победный буллит на счету Артема Железкова.

    «Амур» прервал свою серию из четырех поражений подряд и с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» (29 очков) идет 12-м.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Шайбы: Вяч. Ушенин — 4 (Горшков, Вл. Ушенин), 15:31 — 0:1. Бэйлен — 6 (Седлак, Кейлоф), 39:32 — 1:1. Седлак — 12 (Кейлоф, Косов), 40:23 — 2:1. Йордан — 3 (Г. Зогорна), 48:48 — 2:2Победный буллит: ЖелезковВратари: Федотов — АликинШтраф: 35 — 12Броски: 24 (3+8+11+2) — 35 (9+9+13+4)
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