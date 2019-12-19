«Амур» прервал серию поражений в КХЛ

в выездном матче обыгралв рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Судьба встречи решилась в серии буллитов.

В основное время матча всоставе хозяев отличились Ник Бэйлен и Лукаш Седлак. У гостей забили Вячеслав Ушенин и Михал Йордан. Победный буллит на счету Артема Железкова.

«Амур» прервал свою серию из четырех поражений подряд и с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» (29 очков) идет 12-м.