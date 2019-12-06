«Йокерит» на выезде обыграл «Сибирь»

В составе победителей голами отличились Ахти Оксанен, Хенри Иконен, Йессе Йоэнсуу и Сами Леписто.
Эта третья победа подряд для «Йокерит» в Континентальной хоккейной лиге.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:4 (0:2, 3:1, 0:1)
Голы: Леписто — 2 (Норман, Лев), 5:11 — 0:1. Оксанен — 5, 17:40 — 0:2. Пуустинен — 11 (бол., Йокипакка, Руохомаа), 29:39 — 1:2. Шаров — 9 (бол., Ермаков, Миловзоров), 31:15 — 2:2. Иконен — 7, 35:51 — 2:3. Комаров — 4 (бол., Миловзоров, Шаров), 36:55 — 3:3. Йоэнсуу — 8 (О`Нилл), 58:53 — 3:4Вратари: Сятери (Красиков, 20:00, Сятери, 58:53) — КалниньшШтраф: 24 — 18Броски: 30 (5+12+13) — 22 (5+9+8)Судьи: Кулаков, Цыплаков