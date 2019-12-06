«Йокерит» на выезде обыграл «Сибирь»

Прервет ли «Динамо» триумфальное шествовавшие зенитовцев в РПЛ? «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки 1.65

Увезет ли «Локомотив» очки из Тулы впервые за два года? «Арсенал» — «Локомотив». Прогноз и ставки 1.85