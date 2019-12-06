КХЛ. Московское «Динамо» разбило «Локомотив», «Ак Барс» обыграл «Торпедо»

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 6 декабря прошло четыре матча
«Сибирь» — «Йокерит» — 3:4
«Сибирь» уступила клубу «Йокерит» в рамках домашнего поединка КХЛ. Гости выиграли со счетом 3:4.
В составе победителей голами отличились Ахти Оксанен, Хенри Иконен, Йессе Йоэнсуу и Сами Леписто.
Эта третья победа подряд для «Йокерит» в Континентальной хоккейной лиге.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:4 (0:2, 3:1, 0:1)
Голы: Леписто — 2 (Норман, Лев), 5:11 — 0:1. Оксанен — 5, 17:40 — 0:2. Пуустинен — 11 (бол., Йокипакка, Руохомаа), 29:39 — 1:2. Шаров — 9 (бол., Ермаков, Миловзоров), 31:15 — 2:2. Иконен — 7, 35:51 — 2:3. Комаров — 4 (бол., Миловзоров, Шаров), 36:55 — 3:3. Йоэнсуу — 8 (О`Нилл), 58:53 — 3:4Вратари: Сятери (Красиков, 20:00, Сятери, 58:53) — КалниньшШтраф: 24 — 18Броски: 30 (5+12+13) — 22 (5+9+8)Судьи: Кулаков, Цыплаков
«Локомотив» — «Динамо» М — 0:4
«Локомотив» в Ярославле разгромно проиграл «Динамо» — 0:4.
В составе победителей отличились защитники Михал Чайковски и Юусо Хиетане, нападающие Андрей Алексеев и Максим Афиногенов.
«Динамо», набрав 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» (39 очков) — восьмой на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «ХК Динамо» (Москва) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы: Чайковски — 6 (Петерссон), 9:47 — 0:1. Алексеев — 2 (Волков, Миронов), 17:28 — 0:2. Хиетанен — 12 (Шипачев), 23:39 — 0:3. Афиногенов — 6 (Тарасов), 36:49 — 0:4Вратари: Коновалов (Лазушин, 23:39) — БочаровШтраф: 8-8Броски: 25 (12+9+4) — 29 (9+12+8)
«Торпедо» — «Ак Барс» — 3:4
«Ак Барс» вырвал победу в выездном матче с «Торпедо». Две победные шайбы гости забросили в последние две минуты матча. Победный бросок на счету Джастина Асеведо.
После этой встречи «Ак Барс» набрал 56 очков и сохраняет первое место в Восточной конференции, нижегородцы с 42 очками располагаются на седьмой строчке на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Голы: Бочаров — 12 (бол., Шредер, Рэтти), 17:35 — 1:0. Лещенко — 2 (Викстранд, Фрэттин), 22:07 — 1:1. Ар. Галимов — 8 (Воронков), 37:17 — 1:2. Ураков — 3 (Ильин, Геноуэй), 37:54 — 2:2. Баранцев — 5 (Шредер, Шенфельд), 41:35 — 3:2. Журавлев — 1 (Фрэттин), 57:03 — 3:3. Кормье — 10 (бол., Викстранд, Азеведо), 59:26 — 3:4Вратари: Тихомиров (59:26) — РейдеборнШтраф: 6-6Броски: 27 (7+13+7) — 47 (9+17+21)
«Динамо» Мн — «Северсталь» — 3:4 Б
«Северсталь» на выезде по буллитам обыграла минское «Динамо».
Хозяева льда отыгрались с 0:3, однако в серии буллитов точнее была «Северсталь».
«Динамо» Минск не может выиграть в пяти матчах подряд и с 27 очками замыкает Западную конференцию. «Северсталь» (31 очко) — на 10-м месте на Западе.
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КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 Б (0:3, 1:0, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Гераськин — 6 (Хабаров, Яковлев), 12:46 — 0:1. Хлыстов — 2 (Морозов, Балдаев), 13:31 — 0:2. Якимов — 5 (Монахов, Лишка), 14:53 — 0:3. А. Костицын — 8 (Спунер, Ковыршин), 26:35 — 1:3. Спунер — 5 (бол., Граньяни), 52:53 — 2:3. Пулккинен — 16 (Спунер, Граньяни), 59:22 — 3:3Победный буллит: ПетунинВратари: Энрот (59:07 — 59:22) — ПодъяпольскийШтраф: 6-6Броски: 38 (7+17+13+1) — 22 (14+4+3+1)