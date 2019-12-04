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    Кудашов: Обидно, что получили в конце удаление на ровном месте

    Хоккей СКА Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Алексей Кудашов
    Алексей Кудашов

    «Равная игра. Очень обидно, что получили в конце удаление на ровном месте и не смогли дотерпеть немножко, не выстояли.

    А так — игра равных команд, поэтому неслучайно, наверное, были буллиты. Низкая результативность обусловлена упорной игрой. Соперник хороший, организованный.

    Каждая из команд старалась не совершать ошибок, играла на результат, поэтому все закономерно.

    По Ткачеву давайте пока подождем. Он начал тренироваться, мы смотрим, ему нужно набрать форму», — сказал Кудашов «Матч ТВ».

    Отметим, что петербургская команда одержала десятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

    СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 50 очков. 0

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