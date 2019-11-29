«Сибирь» прервала серию поражений, обыграв «Йокерит»

одержала победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

В составе победителей отличились Юусо Пуустинен (9 минута), Никита Коротков (28) и Микаэль Руохомаа, оформивший дубль (46 и 59).

У хозяев точный бросок нанес Брайан О'Нилл (8).

Для новосибирской команды этот успех стал первым с 31 октября.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Голы: О`Нилл — 10 (мен.), 7:47 — 1:0. Пуустинен — 9 (бол., Пелтола, Руохомаа), 8:04 — 1:1. Коротков — 2 (Романцев), 27:46 — 1:2. Руохомаа — 7 (бол., Йокипакка), 45:17 — 1:3. Руохомаа — 8 (п.в., Пелтола), 58:03 — 1:4Вратари: Калниньш (57:47 — 58:03) — СятериШтраф: 32 — 14Броски: 37 (10+14+13) — 19 (3+8+8)

«Сибирь» занимает седьмое место в Восточной конференции (35 очков). «Йокерит» — восьмой на Западе (37 очков). 0