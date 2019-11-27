НХЛ. «Бостон» разгромил «Монреаль», «Чикаго» «всухую» победил «Даллас»

«Монреаль» — «Бостон» 1:8
«Бостон» на выезде разгромил «Монреаль» со счетом 8:1 (3:1, 2:0, 3:0). Сразу четыре игрока в составе победителей набрали по три очка. Давид Пастрняк оформил хет-трик (3+0), Шон Курали отдал три результативные передачи (0+3). Брэд Маршанд и Чарли Койл забросили по шайбе и отдали по две результативные передачи каждый (1+2).
«Бостон» выиграл четвертый матч кряду. «Монреаль» проиграл в пятой игре подряд.
«Нью-Джерси» — «Миннесота» 2:3
«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Миннесоте» со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Дубль в составе победителей оформил Райан Сутер, еще один гол забил Джордан Гринвей. У проигравших отличились Йеспер Боквист и Кайл Палмьери.
«Нью-Джерси» потерпел третье поражение в четырех матчах. «Миннесота» выиграла третью встречу из пяти последних.
«Чикаго» — «Даллас» 3:0
«Чикаго» победил «Даллас» в домашнем матче — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Голы на свой счет записали Брэндон Саад, Патрик Кейн и Коннор Мерфи. Вратарь «Чикаго» Кори Кроуфорд отразил все 32 броска по своим воротам, оформив шатаут.
«Старз» проиграли впервые за последние восемь матчей. «Чикаго» прервал серию из трех поражений кряду.