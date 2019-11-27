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    НХЛ. «Бостон» разгромил «Монреаль», «Чикаго» «всухую» победил «Даллас»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 ноября

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    «Монреаль» — «Бостон»
    «Монреаль» — «Бостон»
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    «Монреаль» — «Бостон» 1:8

    «Бостон» на выезде разгромил «Монреаль» со счетом 8:1 (3:1, 2:0, 3:0). Сразу четыре игрока в составе победителей набрали по три очка. Давид Пастрняк оформил хет-трик (3+0), Шон Курали отдал три результативные передачи (0+3). Брэд Маршанд и Чарли Койл забросили по шайбе и отдали по две результативные передачи каждый (1+2).

    «Бостон» выиграл четвертый матч кряду. «Монреаль» проиграл в пятой игре подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Бостон» — 1:8 (1:3, 0:3, 0:2)
    Голы: Дебраск (Курали, Крейчи), 08:03 — 0:1; Уэбер (Галлахер, Татар), 12:41 — 1:1; Пастрняк (Койл, Маршанд), 14:24 — 1:2; Маршанд (Койл), 19:23 — 1:3; Пастрняк (Маршанд, Хара), 20:08 — 1:4; Бьорк (Курали), 21:10 — 1:5; Пастрняк (Карло, Крейчи), 29:06 — 1:6; Койл (Крюг, Курали), 48:26 — 1:7; Хайнен (Студничка, Крюг), 57:58 — 1:8

    «Монреаль» — «Бостон» 1:8

    «Нью-Джерси» — «Миннесота» 2:3

    «Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Миннесоте» со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Дубль в составе победителей оформил Райан Сутер, еще один гол забил Джордан Гринвей. У проигравших отличились Йеспер Боквист и Кайл Палмьери.

    «Нью-Джерси» потерпел третье поражение в четырех матчах. «Миннесота» выиграла третью встречу из пяти последних.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Миннесота» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Паризе (Сутер, Фиала), 05:30 — 0:1; Боквист (Симмондс, Хьюз), 12:44 — 1:1; Гринвей (Эрикссон Эк), 30:07 — 1:2; Палмьери (Холл, Хишир), 33:28 — 2:2; Сутер (Донато, Хартман), 43:00 — 2:3

    «Нью-Джерси» — «Миннесота» 2:3

    «Чикаго» — «Даллас» 3:0

    «Чикаго» победил «Даллас» в домашнем матче — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Голы на свой счет записали Брэндон Саад, Патрик Кейн и Коннор Мерфи. Вратарь «Чикаго» Кори Кроуфорд отразил все 32 броска по своим воротам, оформив шатаут.

    «Старз» проиграли впервые за последние восемь матчей. «Чикаго» прервал серию из трех поражений кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Даллас» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Саад (Густафссон, Нюландер), 11:20 — 1:0; Кейн (Дебринкэт, Шоу), 50:42 — 2:0; Мерфи, 57:20 — 3:0

    «Чикаго» — «Даллас» 3:0
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