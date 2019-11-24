«Локомотив» по буллитам победил «Йокерит»

Финскийв серии буллитов уступил ярославскому(2:3 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Также в составе ярославцев дублем отметился форвард Николай Коваленко. Победный буллит реализовал защитник Стаффан Крунвалль.

В составе финской команды по разу отличились форвард Петер Регин и нападающий Хенрик Хаапала.

«Локомотив» обгоняет «Йокерит» за счет дополнительных показателей в таблице. Команды имеют по 35 очков и занимают седьмое и восьмое места Западной конференции соответственно, однако у финнов есть два матча в запасе.