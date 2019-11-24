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    «Локомотив» по буллитам победил «Йокерит»

    Хоккей КХЛ Локомотив Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» в серии буллитов уступил ярославскому «Локомотиву» (2:3 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    Также в составе ярославцев дублем отметился форвард Николай Коваленко. Победный буллит реализовал защитник Стаффан Крунвалль.

    В составе финской команды по разу отличились форвард Петер Регин и нападающий Хенрик Хаапала.

    «Локомотив» обгоняет «Йокерит» за счет дополнительных показателей в таблице. Команды имеют по 35 очков и занимают седьмое и восьмое места Западной конференции соответственно, однако у финнов есть два матча в запасе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Регин — 6 (бол., Контиола), 7:52 — 1:0. Коваленко — 6, 16:11 — 1:1. Коваленко — 7 (Алексеев, Савченко), 29:39 — 1:2. Хаапала — 3 (Грант, Контиола), 45:40 — 2:2Победный буллит: КрунвалльВратари: Калниньш — КоноваловБроски: 24 (6+5+12+1) — 31 (10+10+9+2)Штраф: 8 — 10
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