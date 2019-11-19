«Торпедо» обыграло минское «Динамо»

одержало третью победу кряду, обыграв дома. Счет в матче составил 3:2 в пользу клуба из Нижнего Новгорода.

Эта победа стала четвертой кряду для хозяев в очных противостояниях с минским коллективом.

Шайбы в составе «Торпедо» забили Михаил Варнаков, Тай Рэтти, Куинтон Хауден. У «Динамо» отметились Олег Евенко, Тему Пулккинен.

«Торпедо» занимает 4 место в Западной конференции. «Динамо» идет на 11 строчке.