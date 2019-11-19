«Торпедо» обыграло минское «Динамо»

«Торпедо»
«Торпедо»
Эта победа стала четвертой кряду для хозяев в очных противостояниях с минским коллективом.
Шайбы в составе «Торпедо» забили Михаил Варнаков, Тай Рэтти, Куинтон Хауден. У «Динамо» отметились Олег Евенко, Тему Пулккинен.
«Торпедо» занимает 4 место в Западной конференции. «Динамо» идет на 11 строчке.
КХЛ. регулярный чемпионат
«Торпедо» — «Динамо»
Голы: Варнаков (Шенфельд, Хауден), 02:43 — 1:0; Евенко (Демков, Павлович), 38:19 — 1:1; Рэтти (Геноуэй, Жафяров, бол), 41:15 — 2:1; Хауден (Мишарин, Варнаков, ПВ), 58:42 — 3:1; Пулккинен, 59:57 — 3:2