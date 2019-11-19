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    «Торпедо» обыграло минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Торпедо Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    «Торпедо» одержало третью победу кряду, обыграв дома «Динамо». Счет в матче составил 3:2 в пользу клуба из Нижнего Новгорода.

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    Эта победа стала четвертой кряду для хозяев в очных противостояниях с минским коллективом.

    Шайбы в составе «Торпедо» забили Михаил Варнаков, Тай Рэтти, Куинтон Хауден. У «Динамо» отметились Олег Евенко, Тему Пулккинен.

    «Торпедо» занимает 4 место в Западной конференции. «Динамо» идет на 11 строчке.

    КХЛ. регулярный чемпионат
    «Торпедо» — «Динамо»
    Голы: Варнаков (Шенфельд, Хауден), 02:43 — 1:0; Евенко (Демков, Павлович), 38:19 — 1:1; Рэтти (Геноуэй, Жафяров, бол), 41:15 — 2:1; Хауден (Мишарин, Варнаков, ПВ), 58:42 — 3:1; Пулккинен, 59:57 — 3:2
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