«Авангард» уверенно обыграл «Салават Юлаев»

«Авангард»
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В составе победителей отличились Алексей Потапов, Сергей Широков, Тейлор Бек и Егор Мартынов.
Единственную шайбу уфимцев забросил Линус Умарк.
«Авангард» идет на втором месте в Восточной конференции, «Салават» — третий.
21 ноября омичи примут в Балашихе «Автомобилист», уфимцы днем ранее сыграют дома с «Куньлунем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Потапов — 2 (Войнов, Широков), 10:18 — 1:0. Широков — 4, 27:08 — 2:0. Умарк — 7 (Панин), 37:20 — 2:1. Бек — 9 (Клинкхаммер, Кошелев), 39:58 — 3:1. Мартынов — 1 (бол., Войнов, Андригетто), 51:59 — 4:1Нереализованный буллит: Шумаков (Авангард), 45:43 (Вратарь)Вратари: Бобков — МетсолаБроски: 46 (18+16+12) — 29 (13+9+7)Штраф: 2 — 16