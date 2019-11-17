«Амур» дома разгромил «Йокерит»

Хоккеисты «Амура»
ХК «Амур»
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).
В составе победителей отличились Игорь Руденков, Гинек Зогорна, Александр Горшков и Томаш Зогорна. У гостей гол в активе Ессе Йоэнсуу.
Отметим, что хабаровская команда прервала серию неудач из четырех поражений.
«Амур» набрал 24 очка и занимает 11-е место на Востоке. У «Йокерита» 30 очков и восьмое место на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Голы: Йоэнсуу — 6 (О`Нилл, Грант), 15:10 — 0:1. Руденков — 5 (бол., Турбин, Вяч. Ушенин), 32:25 — 1:1. Г. Зогорна — 4 (бол., Т. Зогорна), 50:45 — 2:1. Горшков — 6 (Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 51:27 — 3:1. Т. Зогорна — 7 (Витасек), 52:30 — 4:1Вратари: Лангхамер — А. НиемиШтраф: 8-22Броски: 38 (11+14+13) — 24 (9+7+8)