«Амур» дома разгромил «Йокерит»

встречался св Хабаровске в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

В составе победителей отличились Игорь Руденков, Гинек Зогорна, Александр Горшков и Томаш Зогорна. У гостей гол в активе Ессе Йоэнсуу.

Отметим, что хабаровская команда прервала серию неудач из четырех поражений.

«Амур» набрал 24 очка и занимает 11-е место на Востоке. У «Йокерита» 30 очков и восьмое место на Западе.