«Адмирал» одержал третью победу подряд

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 Б 2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Два очка «Адмиралу» принес Мартин Бакош, который реализовал решающий буллит и оформил дубль в основное время (13 и 38 минуты).

У гостей отличились Ахти Оксанен (10) и Сами Леписте (26).

Для команды из Владивостока эта победа стала третьей подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Оксанен — 3 (Лехтонен, Пильстрем), 9:04 — 0:1. Бакош — 7 (мен., Юнг), 12:09 — 1:1. Леписто — 1 (Хаапала), 26:00 — 1:2. Бакош — 8 (бол., Юнг), 37:08 — 2:2Победный буллит: БакошВратари: Олкинуора — А. НиемиШтраф: 6 — 4Броски: 27 (6+10+7+4) — 31 (13+8+9+1)

«Адмирал» занимает восьмое место в Восточной конференции (31 очко). «Йокерит» идет седьмым на Западе (30 очков). 0