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    «Адмирал» одержал третью победу подряд

    Хоккей КХЛ Адмирал Йокерит Прогнозы на КХЛ
    «Адмирал» одержал победу над «Йокеритом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Адмирала»
    Хоккеисты «Адмирала»

    Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 Б 2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

    Два очка «Адмиралу» принес Мартин Бакош, который реализовал решающий буллит и оформил дубль в основное время (13 и 38 минуты).

    У гостей отличились Ахти Оксанен (10) и Сами Леписте (26).

    Для команды из Владивостока эта победа стала третьей подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Оксанен — 3 (Лехтонен, Пильстрем), 9:04 — 0:1. Бакош — 7 (мен., Юнг), 12:09 — 1:1. Леписто — 1 (Хаапала), 26:00 — 1:2. Бакош — 8 (бол., Юнг), 37:08 — 2:2Победный буллит: БакошВратари: Олкинуора — А. НиемиШтраф: 6 — 4Броски: 27 (6+10+7+4) — 31 (13+8+9+1)

    «Адмирал» занимает восьмое место в Восточной конференции (31 очко). «Йокерит» идет седьмым на Западе (30 очков). 0

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