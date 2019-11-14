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    НХЛ. «Вашингтон» одолел «Филадельфию», «Калгари» проиграл «Далласу»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 ноября

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    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто» 5:4

    «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду победил «Торонто» со счетом 5:4 (2:0, 1:2, 2:2).

    В составе победителей дубль оформил Энтони Бовиллье, еще по голу забили Мэтью Барзал, Дерик Брассар и Кейси Сизикас. Голкипер Семен Варламов отразил 23 броска из 27. У «Торонто» отличились Каспери Капанен, Вильям Нюландер, Джастин Холл и Джон Таварес.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Торонто» — 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)
    Голы: Барзал — 8 (Эберле), 14:23 — 1:0. Бовилье — 3 (бол., Пулок, Брассар), 19:21 — 2:0. Капанен — 5 (Таварес, Дермотт), 20:43 — 2:1. Нюландер — 8 (Юнссон, Маззин), 31:22 — 2:2. Бовилье — 4 (Брассар, Нельсон), 36:43 — 3:2. Брассар — 6 (бол., Барзал, Пулок), 48:07 — 4:2. Сизикас — 3 (п.в., Клаттербак, Бэйли), 57:32 — 5:2. Холл — 1 (Готье, Шор), 58:13 — 5:3. Таварес — 6 (Райлли, Мэттьюс), 59:22 — 5:4Вратари: Варламов — Андерсен (57:08 — 57:32, 58:26 — 59:22, 59:31)Штраф: 4-6Броски: 30 (9+6+15) — 27 (5+13+9)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто» 5:4

    «Нью-Джерси» — «Оттава» 2:4

    «Нью-Джерси» на своем льду уступил «Оттаве» со счетом 2:4 (2:1, 0:0, 0:3).

    Главным героем встречи стал нападающий «Сенаторз» Жан-Габриэль Пажо, оформивший хет-трик. Защитник канадского клуба Никита Зайцев сделал голевой пас. Форвард хозяев Никита Гусев отметился результативной передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Оттава» — 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)
    Голы: Симмондс — 3 (Вуд, Хишир), 4:19 — 1:0. Пажо — 9 (К. Браун), 14:54 — 1:1. Батчер — 2 (Гусев, Коулман), 17:52 — 2:1. Боровицки — 2 (Зайцев, Хлапик), 53:30 — 2:2. Пажо — 10 (Пол, К. Браун), 57:59 — 2:3. Пажо — 11 (п.в.), 59:34 — 2:4Вратари: Блэквуд (58:25 — 59:34) — АндерсонШтраф: 2-6Броски: 23 (11+7+5) — 25 (7+9+9)

    «Нью-Джерси» — «Оттава» 2:4

    «Филадельфия» — «Вашингтон» 1:2 Б

    «Филадельфия» уступила в серии буллитов «Вашингтону» — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1). Автором победного броска стал нападающий Евгений Кузнецов. Защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей и завершил матч с показателем полезности «0».

    «Вашингтон» победил в седьмой раз за последние восемь матчей, команда лидирует в Восточной конференции. «Филадельфия» прервала 4-матчевую победную серию.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Лейпсик — 2 (Карлсон, Дауд), 6:13 — 0:1. Жиру — 5 (бол., Ворачек, Проворов), 46:38 — 1:1Победный буллит: КузнецовВратари: Харт — ХолтбиШтраф: 6-8Броски: 31 (5+12+10+4) — 36 (16+6+11+3)

    «Филадельфия» — «Вашингтон» 1:2 Б

    «Калгари» — «Даллас» 1:3

    «Калгари» на своем льду уступил «Далласу» со счетом 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).

    В составе победителе дублем отметился Джо Павелски. Еще один гол на счету Джастина Даулинга. Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Даллас» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
    Голы: Монахан, 49:57 (бол.). — Павелски (Гурьянов), 23:22 (бол.), 58:27 (п.в.). Даулинг, 26:38

    «Вегас» — «Чикаго» 3:5

    «Чикаго» на выезде обыграл «Вегас» со счетом 5:3 (1:2, 2:0, 2:1). 0

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