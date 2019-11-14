НХЛ. «Вашингтон» одолел «Филадельфию», «Калгари» проиграл «Далласу»

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто» 5:4
«Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду победил «Торонто» со счетом 5:4 (2:0, 1:2, 2:2).
В составе победителей дубль оформил Энтони Бовиллье, еще по голу забили Мэтью Барзал, Дерик Брассар и Кейси Сизикас. Голкипер Семен Варламов отразил 23 броска из 27. У «Торонто» отличились Каспери Капанен, Вильям Нюландер, Джастин Холл и Джон Таварес.
«Нью-Джерси» — «Оттава» 2:4
«Нью-Джерси» на своем льду уступил «Оттаве» со счетом 2:4 (2:1, 0:0, 0:3).
Главным героем встречи стал нападающий «Сенаторз» Жан-Габриэль Пажо, оформивший хет-трик. Защитник канадского клуба Никита Зайцев сделал голевой пас. Форвард хозяев Никита Гусев отметился результативной передачей.
«Филадельфия» — «Вашингтон» 1:2 Б
«Филадельфия» уступила в серии буллитов «Вашингтону» — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1). Автором победного броска стал нападающий Евгений Кузнецов. Защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей и завершил матч с показателем полезности «0».
«Вашингтон» победил в седьмой раз за последние восемь матчей, команда лидирует в Восточной конференции. «Филадельфия» прервала 4-матчевую победную серию.
«Калгари» — «Даллас» 1:3
«Калгари» на своем льду уступил «Далласу» со счетом 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).
В составе победителе дублем отметился Джо Павелски. Еще один гол на счету Джастина Даулинга. Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился голевой передачей.
«Вегас» — «Чикаго» 3:5
«Чикаго» на выезде обыграл «Вегас» со счетом 5:3 (1:2, 2:0, 2:1). 0