Карлсон, Пастрняк и Драйзайтль — звезды октября в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего месяца.

Третьей звездой месяца стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В 14 матчах немец набрал 25 (12+13) очков. В восьми встречах он набирал больше одного очка.

Второй звездой назван форвард «Бостона» Давид Пастрняк. В 12 матчах прошедшего месяца чешский хоккеист забросил 12 шайб и отдал 12 результативных передач.

Первой звездой стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. В 14 матчах американец отметился 23 (7+16) баллами за результативность.

Лишь один защитник в истории НХЛ набирал больше очков в октябре: Эл Макиннис в 1990 году (25).

John Carlson (@Capitals), David Pastrnak (@NHLBruins), Leon Draisaitl (@EdmontonOilers) named “Three Stars” for the month of October. https://t.co/apcxikKkIL pic.twitter.com/HqDKdpIjTk