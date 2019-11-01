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    Карлсон, Пастрняк и Драйзайтль — звезды октября в НХЛ

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    Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего месяца.

    Джон Карлсон
    Джон Карлсон

    Третьей звездой месяца стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В 14 матчах немец набрал 25 (12+13) очков. В восьми встречах он набирал больше одного очка.

    Второй звездой назван форвард «Бостона» Давид Пастрняк. В 12 матчах прошедшего месяца чешский хоккеист забросил 12 шайб и отдал 12 результативных передач.

    Первой звездой стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. В 14 матчах американец отметился 23 (7+16) баллами за результативность.

    Лишь один защитник в истории НХЛ набирал больше очков в октябре: Эл Макиннис в 1990 году (25).

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