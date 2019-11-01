Карлсон, Пастрняк и Драйзайтль — звезды октября в НХЛ

Джон Карлсон
globallookpress.com
Третьей звездой месяца стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В 14 матчах немец набрал 25 (12+13) очков. В восьми встречах он набирал больше одного очка.
Второй звездой назван форвард «Бостона» Давид Пастрняк. В 12 матчах прошедшего месяца чешский хоккеист забросил 12 шайб и отдал 12 результативных передач.
Первой звездой стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. В 14 матчах американец отметился 23 (7+16) баллами за результативность.
Лишь один защитник в истории НХЛ набирал больше очков в октябре: Эл Макиннис в 1990 году (25).
John Carlson (@Capitals), David Pastrnak (@NHLBruins), Leon Draisaitl (@EdmontonOilers) named “Three Stars” for the month of October. https://t.co/apcxikKkIL pic.twitter.com/HqDKdpIjTk— NHL Public Relations (@PR_NHL) November 1, 2019