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    «Магнитка» в овертайме дожала минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ обыграл минское «Динамо» со счетом 3:2.

    «Динамо»
    «Динамо»

    В составе победителей отличились Алексей Береглазов (11-я минута), Деннис Расмуссен (14) и Андрей Локтионов (65).

    За белорусский клуб шайбы забросили Дрю Шор (10) и Евгений Ковыршин (37).

    «Металлург», одержав шестую победу в последних семи встречах чемпионата, набрал 27 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Динамо», потерпев десятое поражение подряд, с 18 очками занимает 11-е место на «Западе».

    В следующем матче «Металлург» дома сыграет с «Сибирью», а «Динамо» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Шор — 3 (Дюков, А. Костицын), 9:12 — 0:1. Береглазов — 2 (бол., Мозякин), 10:56 — 1:1. Расмуссен — 5 (Козун, Матушкин), 13:50 — 2:1. Ковыршин — 3 (бол., Еременко, Демков), 36:02 — 2:2. Локтионов — 3 (Мозякин), 64:45 — 3:2Вратари: Галимов — ЭнротБроски: 33 (12+6+10+5) — 26 (8+9+6+3)Штраф: 6 — 12
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