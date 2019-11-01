«Магнитка» в овертайме дожала минское «Динамо»

«Динамо»
«Динамо»
В составе победителей отличились Алексей Береглазов (11-я минута), Деннис Расмуссен (14) и Андрей Локтионов (65).
За белорусский клуб шайбы забросили Дрю Шор (10) и Евгений Ковыршин (37).
«Металлург», одержав шестую победу в последних семи встречах чемпионата, набрал 27 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
«Динамо», потерпев десятое поражение подряд, с 18 очками занимает 11-е место на «Западе».
В следующем матче «Металлург» дома сыграет с «Сибирью», а «Динамо» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Шор — 3 (Дюков, А. Костицын), 9:12 — 0:1. Береглазов — 2 (бол., Мозякин), 10:56 — 1:1. Расмуссен — 5 (Козун, Матушкин), 13:50 — 2:1. Ковыршин — 3 (бол., Еременко, Демков), 36:02 — 2:2. Локтионов — 3 (Мозякин), 64:45 — 3:2Вратари: Галимов — ЭнротБроски: 33 (12+6+10+5) — 26 (8+9+6+3)Штраф: 6 — 12