ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Томь»Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»
  • 13:08
    • «Авангард» расторг контракт с экс-игроком «Лос-Анджелеса»
  • 07:59
    • «Вашингтон» проиграл в сверхрезультативном матче «Хьюстону», «Торонто» одолел «Детройт»
  • 07:03
    • «Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке Лиги
  • 01:18
    • «Реал» забил пять безответных мячей «Леганесу»
  • 00:37
    • «Ливерпуль» и «Арсенал» забили десять голов на двоих
    Все новости спорта

    «Авангард» расторг контракт с экс-игроком «Лос-Анджелеса»

    Хоккей Авангард КХЛ Трансферы Прогнозы на КХЛ
    «Авангард» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Никитой Щербаком.

    Никита Щербак
    Никита Щербак

    Соглашение не предусматривает выплату каких-либо компенсаций.

    «Мы обсудили с тренерским штабом перспективы Никиты в составе нашей команды и пришли к выводу, что нет смысла держать игрока, если он не попадает в топ-6 нападающих, в третьем-четвертом звене.

    Щербак молодой талантливый форвард, нужно дать ему возможность реализовать свой потенциал в другом клубе. Мы благодарим Никиту за профессиональную работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский.

    Летом 2019 года Щербак подписал с «Авангардом» трехлетний контракт. До этого он выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес» и «Монреаль». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
  • 21/10/2019 в 12:55
    •
  • Прогноз
  • «Авангард» — «Амур»
  • 1.58
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выбьет ли Карпин «Спартак» из борьбы за Кубок России?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сколько раз «россонери» поразят ворота СПАЛа?
  • «Милан» — СПАЛ. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Вернется ли «Гранада» на вершину?
  • «Хетафе» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Кристиан Пулишич Футбол Пулишич может наслаждаться хет-триком. Но в «Челси» он пока не звездаАмериканцу понадобится много времени и терпения, чтобы громко заявить о себе в Премьер-лиге Вчера в 20:320
  • 11:54
    • Гвардиола — самый высокооплачиваемый тренер в Англии
  • 11:39
    • «Бавария» подыскивает сменщиков Ковачу
  • 11:24
    • Зидан: Бензема делает для «Реала» больше остальных
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» не справился с «Алавесом», крупные победы «Реала» и «Барселоны»Подробности матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу 01:430
  • Экспресс дня

  • Разгромит ли ПСЖ аутсайдера Лиги 1?
  • 2.66
    •
  • 11:09
    • «Ливерпуль» установил рекорд Кубка Лиги
  • 10:53
    • Экс-наставник «Милана» может возглавить «Удинезе»
  • 10:36
    • Зверев стал седьмым участником Итогового чемпионата ATP
    «Урал» — «Арсенал» Футбол Кубок России. «Урал» одолел «Арсенал», ЦСКА обыграл «Уфу», «Зенит» разгромил «Томь»Обзор матчей 1/8 финала Кубка России Вчера в 22:000
  • 10:21
    • Карри сломали руку в матче с «Финиксом»
  • 10:04
    • «Барселона» может подписать 17-летнего защитника «Бока Хуниорс»
  • 08:55
    • Серхио Рамос повторил рекорд Месси
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие