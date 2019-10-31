«Авангард» расторг контракт с экс-игроком «Лос-Анджелеса»

«Авангард» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим

Соглашение не предусматривает выплату каких-либо компенсаций.

«Мы обсудили с тренерским штабом перспективы Никиты в составе нашей команды и пришли к выводу, что нет смысла держать игрока, если он не попадает в топ-6 нападающих, в третьем-четвертом звене.

Щербак молодой талантливый форвард, нужно дать ему возможность реализовать свой потенциал в другом клубе. Мы благодарим Никиту за профессиональную работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский.

Летом 2019 года Щербак подписал с «Авангардом» трехлетний контракт. До этого он выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес» и «Монреаль». 0