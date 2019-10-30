«Нефтехимик» одержал седьмую победу подряд в КХЛ

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:3 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0).

У победителей отличились Йонас Энлунд, Ильдар Шиксатдаров и Якоб Берглунд. В серии буллитов победу хозяевам принес Шиксатдаров.

В составе проигравших шайбы забросили Александр Горшков, Игорь Руденков и Томаш Зогорна.

Для нижнекамской команды этот триумф стал седьмым подряд в регулярном чемпионате.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0) Голы: Горшков — 3 (Вл. Ушенин), 0:41 — 0:1. Руденков — 4, 9:29 — 0:2. Энлунд — 1 (Берглунд), 24:33 — 1:2. Г. Зогорна — 4 (Йордан), 38:08 — 1:3. Шиксатдаров — 4 (Брынцев), 52:50 — 2:3. Берглунд — 5 (Сергеев), 58:47 — 3:3Победный буллит: ШиксатдаровВратари: Барулин (58:40 — 58:47) — АликинШтраф: 2 — 6Броски: 49 (10+19+19+1) — 31 (11+8+10+2)

«Нефтехимик» занимает шестое место в Восточной конференции (27 очков), а «Амур» — 11-е (22 очка). 0