Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом

Хоккеисты и тренеры клуба Национальной хоккейной лигинанесли традиционный визит в Белый дом с выигранным Кубком Стэнли.

Там спортсмены встретились с президентом США Дональдом Трампом.

В составе «Сент-Луиса» резиденцию Трампа посетили двое российских нападающих — Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

The @StLouisBlues amazing comeback reminds us to never give up — and never lose faith. When you work hard, support each other, believe in yourself, and give it everything you’ve got, victory is always within reach! #STLBlues pic.twitter.com/QeF54kqUak