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    «Амур» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

    КХЛ Амур Локомотив
    Хабаровский «Амур» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Амура»
    Хоккеисты «Амура»

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

    Победу хабаровской команде принесли голы Владислава Ушенина (1 минута) и Никиты Камалова (58).

    У проигравших отличился Степан Санников (25).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Вл. Ушенин — 5 (Горшков, Вяч. Ушенин), 0:24 — 1:0. Санников — 1 (бол., Накладал, Да Коста), 24:56 — 1:1. Камалов — 1 (Руденков, Вяч. Ушенин), 57:42 — 2:1Вратари: Аликин — Коновалов (58:03)Штраф: 6 — 2Броски: 21 (5+5+11) — 32 (7+13+12)

    «Амур» поднялся на девятое место в Восточной конференции (15 очков), опустив на дно «Металлург». «Локомотив» — десятый на Западе (14 очков). 0

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