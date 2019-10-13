СКА на выезде победил «Торпедо»

Нижегородскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло питерскому— 1:4 (1:2, 0:2, 0:0).

В составе победителей отличились Йори Лехтеря, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта и Максим Карпов.

Единственную шайбу нижегородцев забросил Данил Веряев.

Петербуржцы с 24 очками продолжают удерживать вторую строчку Западной конференции, «Торпедо» располагается на четвертом месте таблицы (21 очко).

В следующем туре армейцы на выезде встретятся с «Авангардом», а нижегородцы в гостях сыграют с минским «Динамо».