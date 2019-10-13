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    СКА на выезде победил «Торпедо»

    КХЛ Торпедо СКА
    Нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло питерскому СКА — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Йори Лехтеря, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта и Максим Карпов.

    Единственную шайбу нижегородцев забросил Данил Веряев.

    Петербуржцы с 24 очками продолжают удерживать вторую строчку Западной конференции, «Торпедо» располагается на четвертом месте таблицы (21 очко).

    В следующем туре армейцы на выезде встретятся с «Авангардом», а нижегородцы в гостях сыграют с минским «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
    Голы: Лехтеря — 9 (Ткачев), 7:26 — 0:1. Веряев — 1 (Ильин, Ураков), 10:19 — 1:1. Кетов — 5 (Токранов, Кузьменко), 11:40 — 1:2. Коскиранта — 2 (бол., Токранов, Ткачев), 22:55 — 1:3. Карпов — 3 (бол., Барабанов, Коскиранта), 29:29 — 1:4Нереализованный буллит: Плотников (СКА), 40:00 (Вратарь)Вратари: Тихомиров — ХелльбергБроски: 25 (9+7+9) — 21 (6+11+4)Штраф: 8 — 6
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