«Локомотив» пропустил четыре безответные шайбы от «Ак Барса»

Ярославскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил казанскому— 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).

Дубль на счету Михаила Фисенко, еще два (1+1) очка в этой встрече набрал Кирилл Петров. Еще одна шайба на счету Станислава Галиева.

Казанцы одержали шестую победу подряд и с 24 очками закрепились на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» (10) — 11-й на Западе. У ярославцев лишь 2 победы в 8 последних матчах.