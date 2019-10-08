ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоТедеско в «Спартаке». Тактический гений или немецкий Мусаев?
  • 23:00
    • Россия ответила ВАДА на все вопросы по делу о данных московской лаборатории
  • 22:50
    • Мусаев: В Лиге Европы для «Краснодара» еще все поправимо
  • 22:17
    • «Локомотив» пропустил четыре безответные шайбы от «Ак Барса»
  • 21:56
    • ЦСКА на своем льду обыграл «Амур»
  • 17:47
    • Швайнштайгер: Я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона
    Все новости спорта

    «Локомотив» пропустил четыре безответные шайбы от «Ак Барса»

    КХЛ Локомотив Ак Барс
    Ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил казанскому «Ак Барсу» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    Дубль на счету Михаила Фисенко, еще два (1+1) очка в этой встрече набрал Кирилл Петров. Еще одна шайба на счету Станислава Галиева.

    Казанцы одержали шестую победу подряд и с 24 очками закрепились на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» (10) — 11-й на Западе. У ярославцев лишь 2 победы в 8 последних матчах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Фисенко — 2 (Основин, Лукоянов), 1:41 — 0:1. Фисенко — 3 (мен., Викстранд, Петров), 23:29 — 0:2. Галиев — 4 (Зарипов), 32:29 — 0:3. Петров — 5 (Кормье, Яруллин), 56:19 — 0:4Вратари: Коновалов — БиляловБроски: 20 (3+9+8) — 31 (15+7+9)Штраф: 9 — 34
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Торпедо» — «Витязь»
  • 1.63
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Питтсбурге не будет запредельного количества голов
  • «Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Как сыграют «Кэпс» в четвертом матче сезона?
  • «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Ожидаем в Нижнем Новгороде голевую феерию
  • «Торпедо» — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ювентус» вернулся на вершину Футбол «Ювентус» преподал урок невариативному «Интеру»Реакция прессы на матч «Интер» — «Ювентус» 07/10/2019 в 18:460
  • 19:03
    • Румменигге: Двери «Баварии» всегда открыты для Швайнштайгера
  • 18:30
    • Жирков стал лучшим футболистом «Зенита» в сентябре
  • 00:17
    • Квартальнов: Если пошла игра, ее надо доводить
    Тарасенко отдал голевую передачу Хоккей НХЛ. Победа «Коламбуса» в овертайме, ассисты Барбашева и ТарасенкоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 октября Вчера в 08:280
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локо» остановить «Ак Барс»?
  • 3.90
    •
  • 23:58
    • Никитин отметил игру Сорокина в матче с «Амуром»
  • 23:45
    • Мусаев: Хочу учиться, развиваться, но УЕФА лишает меня такой возможности
  • 23:19
    • Российские футболистки проиграли Голландии в отборе Евро-2021
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Беспорядок в Манчестере. Как долго продлится эксперимент Сульшера?Под руководством норвежского тренера «Юнайтед» катится ко дну 07/10/2019 в 16:060
  • 22:39
    • «Калев» обыграл «Нижний Новгород»
  • 22:23
    • «Йокерит» одержал волевую победу над «Сочи»
  • 18:09
    • Венгер заинтересован в работе с «Лионом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие