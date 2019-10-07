КХЛ: «Металлург» одержал первую выездную победу в сезоне

«Салават Юлаев» — «Металлург»
hcsalavat.ru
Гости одержали победу со счетом 3:0.
Для «Магнитки» эта победа стала первой на выезде в текущем сезоне.
После этой победы у «Металлурга» — 11 очков и одиннадцатое место в таблице Восточной конференции. «Салават» (17 очков) идет шестым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: Паршин — 4 (Мозякин), 15:14 — 0:1. Любимов — 2 (бол., Матушкин, Мозякин), 29:24 — 0:2. Потехин — 2 (Антипин, Козун), 56:36 — 0:3Вратари: Метсола — КошечкинШтраф: 6-6Броски: 27 (5+12+10) — 27 (7+11+9)