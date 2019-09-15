СКА на домашней арене одолел «Йокерит»

В первом периоде команды обошлись без голов, а в самом начале второго игрового отрезка Петри Контиола вывел гостей вперед.
Хозяева ответили через полторы минуты точным броском Ярно Коскиранты. А на 31-й минуте Наиль Якупов принес «армейцам» минимальный перевес.
На 54-й минуте Хенрик Хаапала восстановил паритет. Но за 26 секунд до финальной сирены Йори Лехтеря принес петербуржцам победу.
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место (8 очков), а «Йокерит» — восьмое (5 очков).
В еще одном матче «Трактор» в гостях уступил «Куньлуню» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2).
На 22-й минуте Сергей Коньков вывел челябинскую команду вперед. Хозяева ответили точными бросками Тайлера Вонга и Брэндона Дефацио на 42-й и 45-й минутах.
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает третье место (9 очков), а «Куньлунь» — десятое (6 очков). 0