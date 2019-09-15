СКА на домашней арене одолел «Йокерит»

В рамках регулярного чемпионата КХЛна своей площадке обыграл— 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

В первом периоде команды обошлись без голов, а в самом начале второго игрового отрезка Петри Контиола вывел гостей вперед.

Хозяева ответили через полторы минуты точным броском Ярно Коскиранты. А на 31-й минуте Наиль Якупов принес «армейцам» минимальный перевес.

На 54-й минуте Хенрик Хаапала восстановил паритет. Но за 26 секунд до финальной сирены Йори Лехтеря принес петербуржцам победу.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) Голы: Контиола — 3 (Йенсен), 20:27 — 0:1. Коскиранта — 1 (Дергачев, Рундблад), 22:09 — 1:1. Якупов — 2 (бол., Кузьменко, Барабанов), 30:52 — 2:1. Хаапала — 1 (бол., Норман, Контиола), 53:30 — 2:2. Лехтеря — 4 (бол., Бывальцев, Рундблад), 59:34 — 3:2Вратари: Мельничук — Калниньш (59:34)Штраф: 8 — 8Броски: 21 (4+12+5) — 18 (4+3+11)

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место (8 очков), а «Йокерит» — восьмое (5 очков).

В еще одном матче «Трактор» в гостях уступил «Куньлуню» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2).

На 22-й минуте Сергей Коньков вывел челябинскую команду вперед. Хозяева ответили точными бросками Тайлера Вонга и Брэндона Дефацио на 42-й и 45-й минутах.

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает третье место (9 очков), а «Куньлунь» — десятое (6 очков). 0