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    «Амур» потерпел поражение от «Трактора»

    КХЛ Амур Трактор Куньлунь Ред Стар Барыс
    «Амур» потерпел поражение от «Трактора» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

    В составе победителей шайбы забросили Андрей Попов (36 минута) и Лукаш Седлак (49).

    У хозяев отличился Валерий Васильев (59).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Анд. Попов — 1 (бол., Кручинин, Карпухин), 35:59 — 0:1. Седлак — 3, 48:05 — 0:2. Васильев — 1 (Кузнецов), 58:40 — 1:2Вратари: Лангхамер (59:03 — 59:30, 59:38) — ФедотовШтраф: 6 — 8Броски: 38 (16+4+18) — 21 (5+9+7)

    «Амур» потерпел уже четыре поражения на старте сезона, «Трактор» одержал вторую победу подряд при двух поражениях.

    В параллельном матче «Куньлунь» у себя дома обыграл казахстанский «Барыс» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

    Единственную шайбу на 29-й минуте забросил Итан Уэрек.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
    Гол: Уэрек — 1 (Миллер), 28:01 — 1:0Вратари: Смит — Карлссон (58:13)Штраф: 10 — 4Броски: 21 (9+10+2) — 30 (10+5+15)

    Для «Куньлуня» это вторая победа в трех матчах. На счету «Барыса» одна победа и два поражения. 0

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