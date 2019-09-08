«Амур» потерпел поражение от «Трактора»

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

В составе победителей шайбы забросили Андрей Попов (36 минута) и Лукаш Седлак (49).

У хозяев отличился Валерий Васильев (59).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Голы: Анд. Попов — 1 (бол., Кручинин, Карпухин), 35:59 — 0:1. Седлак — 3, 48:05 — 0:2. Васильев — 1 (Кузнецов), 58:40 — 1:2Вратари: Лангхамер (59:03 — 59:30, 59:38) — ФедотовШтраф: 6 — 8Броски: 38 (16+4+18) — 21 (5+9+7)

«Амур» потерпел уже четыре поражения на старте сезона, «Трактор» одержал вторую победу подряд при двух поражениях.

В параллельном матче «Куньлунь» у себя дома обыграл казахстанский «Барыс» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Единственную шайбу на 29-й минуте забросил Итан Уэрек.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Гол: Уэрек — 1 (Миллер), 28:01 — 1:0Вратари: Смит — Карлссон (58:13)Штраф: 10 — 4Броски: 21 (9+10+2) — 30 (10+5+15)

Для «Куньлуня» это вторая победа в трех матчах. На счету «Барыса» одна победа и два поражения. 0