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    • Cборная России победила Канаду и выиграла Кубок Глинки/Гретцки
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    Cборная России победила Канаду и выиграла Кубок Глинки/Гретцки

    Сборная России Сборная Канады
    Юниорская сборная России (U18) в финале Кубка Глинки/Гретцки обыграла сверстников из Канады со счетом 3:2.

    Сборная России
    Сборная России

    В составе победителей дублем отметился Александр Пашин (4-я и 49-я минуты), еще одну заброшенную шайбу на свой счет записал Василий Пономарев (29).

    За канадцев шайбы забросили Куинтон Байфилд (24) и Жан-Люк Фуди (56).

    Сборная России третий раз в своей истории стала победителем Кубка Глинки/Гретцки, который называется так с прошлого года, а ранее носил название «Мемориал Ивана Глинки».

    Ранее российские хоккеисты побеждали на турнире в 1993 и 1995 годах.

    В матче за третье место Швеция победила Финляндию со счетом 5:1.

    Кубок Глинки-Грецки. Финал
    Россия U18 — Канада U18 — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Пашин — 1 (Пономарев), 3:45 — 1:0. Байфилд — 1 (бол., Маккленнон, Лапьер), 23:03 — 1:1. Пономарев — 1, 28:09 — 2:1. Пашин — 2 (Тютнев), 48:38 — 3:1. Фоди — 1, 55:01 — 3:2Вратари: Аскаров — Гаранд
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