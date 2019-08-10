Cборная России победила Канаду и выиграла Кубок Глинки/Гретцки

(U18) в финале Кубка Глинки/Гретцки обыграласо счетом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Александр Пашин (4-я и 49-я минуты), еще одну заброшенную шайбу на свой счет записал Василий Пономарев (29).

За канадцев шайбы забросили Куинтон Байфилд (24) и Жан-Люк Фуди (56).

Сборная России третий раз в своей истории стала победителем Кубка Глинки/Гретцки, который называется так с прошлого года, а ранее носил название «Мемориал Ивана Глинки».

Ранее российские хоккеисты побеждали на турнире в 1993 и 1995 годах.

В матче за третье место Швеция победила Финляндию со счетом 5:1.