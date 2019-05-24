«Лос-Анделес» не рассчитывает на Войнова

выступил с заявлением по поводу российского защитника

Дисквалификация игрока была сокращена вдвое, поскольку он пропустил сезон-2018/19.

«Было вынесено окончательное решение по дисквалификации Войнова. При этом он не будет выступать за "Кингз". Мы рассмотрим вердикт арбитра и наши права на игрока, после чего рассмотрим варианты», — гласит заявление клуба.

НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила и продолжила расследование.

После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт со СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку для продолжения карьеры. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил. 0