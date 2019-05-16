НХЛ. «Сан-Хосе» в овертайме победил «Сент-Луис», Тарасенко отметился голом

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«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 4:5 ОТ

В третьем матче финальной серии Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде в овертайме взял верх над «Сент-Луис Блюз» — 5:4 ОТ (2:0, 1:4, 1:0, 1:0).

Главными героями встречи стали Эрик Карлссон, который оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме, а также Джо Торнтон, в активе которого дубль и результативная передача на Логана Кутюра.

У «Блюз» по шайбе забросили Александер Стин и Владимир Тарасенко, а Дэвид Перрон оформил дубль.

Еще один россиянин Иван Барбашев сделал результативную передачу и выполнил три силовых приема.

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»

«Акулы» повели в серии 2-1. Следующий матч также состоится на льду «Сент-Луиса» 18 мая.