НХЛ. «Сан-Хосе» в овертайме победил «Сент-Луис», Тарасенко отметился голом

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 4:5 ОТ
В третьем матче финальной серии Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде в овертайме взял верх над «Сент-Луис Блюз» — 5:4 ОТ (2:0, 1:4, 1:0, 1:0).
Главными героями встречи стали Эрик Карлссон, который оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме, а также Джо Торнтон, в активе которого дубль и результативная передача на Логана Кутюра.
У «Блюз» по шайбе забросили Александер Стин и Владимир Тарасенко, а Дэвид Перрон оформил дубль.
Еще один россиянин Иван Барбашев сделал результативную передачу и выполнил три силовых приема.
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»
«Акулы» повели в серии 2-1. Следующий матч также состоится на льду «Сент-Луиса» 18 мая.
Кубка Стэнли. 1/2 финала. Третий матч
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 4:5 ОТ (0:2, 4:1, 0:1, 0:1)
Голы: Э. Карлссон — 1, 13:37 — 0:1. Торнтон — 3 (Власик, Лабанк), 16:58 — 0:2. Стин — 2 (Барбашев), 21:18 — 1:2. Торнтон — 4 (Лабанк, Диллон), 21:36 — 1:3. Тарасенко — 6 (Шенн, Парэйко), 24:05 — 2:3. Перрон — 4 (Парэйко, Эдмундсон), 36:03 — 3:3. Перрон — 5 (бол., Марун, Парэйко), 38:42 — 4:3. Кутюр — 14 (Павелски, Торнтон), 58:59 — 4:4. Э. Карлссон — 2 (Нюквист, Майер), 65:23 — 4:5Вратари: Биннингтон — Джонс (57:54 — 58:59)Штраф: 2 — 2Броски: 32 (4+13+12+3) — 32 (9+8+12+3)