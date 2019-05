Словакия — Канада: счет матча 5:6, обзор голов

Сборнаяпобедилав матче группового турнира чемпионата мира-2019 — 6:5.

Победную шайбу забросил нападающий Марк Стоун за секунду до финальной сирены.

Сборная Канады набрала 6 очков и поднялась на 2-е место в группе А. Словакия с 3 баллами располагается на 5-й строчке.

Stone seals the deal for @HC_Men with 1.8 seconds left in this WILD game 🤠#SVKCAN #IIHFWorlds @GoldenKnights pic.twitter.com/GPyk03gReD