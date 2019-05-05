НХЛ. Победные дубли Пастрняка и Гертла

«Бостон» — «Коламбус» 4:3
В пятом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 (0:0; 1:0; 3:3).
Дубль в составе победителей оформил Давид Пастрняк, по шайбе забросили Давид Крейчи и Брэд Маршан, в активе которого также две результативные передачи.
У проигравших голы на счету Сета Джонса, Райана Дзингела и Дина Кукана. Артемий Панарин отметился ассистом. Сергей Бобровский отразил 32 броска из 36.
«Бостон» вышел вперед в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе 7 мая.
«Сан-Хосе» — «Колорадо» 2:1
«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в пятом матче полуфинала Западной конференции НХЛ.
Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счетом 2:1 (0:0; 1:1; 1:0).
Главным героем встречи стал чешский форвард «акул» Томаш Гертл, который оформил дубль.
Единственную шайбу в составе «Эвеланш» забросил Тайсон Джост.
«Сан-Хосе» повел в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Денвере 7 мая. 0