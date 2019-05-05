НХЛ. Победные дубли Пастрняка и Гертла

«Бостон» — «Коламбус» 4:3

В пятом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 (0:0; 1:0; 3:3).

Дубль в составе победителей оформил Давид Пастрняк, по шайбе забросили Давид Крейчи и Брэд Маршан, в активе которого также две результативные передачи.

У проигравших голы на счету Сета Джонса, Райана Дзингела и Дина Кукана. Артемий Панарин отметился ассистом. Сергей Бобровский отразил 32 броска из 36.

Кубок Стэнли. 1/4 финала. Пятый матч «Бостон» — «Коламбус» — 4:3 (0:0, 1:0, 3:3) Голы: Крейчи — 3 (Дебраск, Бэкес), 21:39 — 1:0. Маршан — 5 (Клифтон, Бержерон), 44:51 — 2:0. Джонс — 3 (Веренски, Аткинсон), 50:33 — 2:1. Пастрняк — 5 (Маршан), 51:16 — 3:1. Дзингел — 1 (Дюшен, Савар), 52:07 — 3:2. Кукан — 1 (Панарин, Андерсон), 53:58 — 3:3. Пастрняк — 6 (Маршан, Карло), 58:32 — 4:3Вратари: Раск — Бобровский (58:39)Штраф: 4 — 4Броски: 36 (9+12+15) — 36 (8+15+13)

«Бостон» вышел вперед в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе 7 мая.

«Бостон» — «Коламбус» 4:3

«Сан-Хосе» — «Колорадо» 2:1

«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в пятом матче полуфинала Западной конференции НХЛ.

Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счетом 2:1 (0:0; 1:1; 1:0).

Главным героем встречи стал чешский форвард «акул» Томаш Гертл, который оформил дубль.

Единственную шайбу в составе «Эвеланш» забросил Тайсон Джост.

Кубок Стэнли. 1/4 финала. Пятый матч «Сан-Хосе» — «Колорадо» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Голы: Жост — 1 (Комфер), 37:01 — 0:1. Хертл — 7 (бол., Кутюр, Э. Карлссон), 39:40 — 1:1. Хертл — 8 (Власик, Донской), 46:26 — 2:1Вратари: Джонс — Грубауэр (57:54)Штраф: 6 — 10Броски: 39 (12+17+10) — 22 (6+9+7)

«Сан-Хосе» повел в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Денвере 7 мая. 0