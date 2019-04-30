Прохоркин рассказал о дефиците центральных нападающих в «Лос-Анджелесе»

Нападающий СКАпрокомментировал переход в «Лос-Анджелес».

«Все хорошо вроде получается. У меня есть договоренность с "Лос-Анджелесом", и мы ее будем придерживаться.

Даже лучше, что "Лос-Анджелес" занял последнее место в Западной конференции. Когда есть переполох, то можно проще влиться в коллектив. Найти свое место.

Договорились подписать однолетний договор. Стандартный двусторонний контракт новичка на 925 тысяч долларов.

Мы общались с генеральным менеджером Робом Блэйком. Он сказал, что есть место в составе, потому что существует дефицит центральных нападающих. От этого будем отталкиваться. Но все зависит от меня, как оно пойдет», — приводит слова Прохоркина «Матч ТВ». 0