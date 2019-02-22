ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилБудущее Озила в тумане. Матч с БАТЭ это показал
  • 15:00
    • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2018/2019 онлайн
  • 15:17
    • «Зенит» и «Краснодар» сыграют с испанцами в 1/8 финала Лиги Европы
  • 17:58
    • «Барыс» по буллитам одолел «Куньлунь»
  • 17:51
    • Логинов пропустит чемпионат Европы в Минске
  • 17:43
    • Азмун признан игроком недели в Лиге Европы
    Все новости спорта

    «Барыс» по буллитам одолел «Куньлунь»

    КХЛ Барыс Куньлунь Ред Стар
    «Барыс» по буллитам победил «Куньлунь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

    «Барыс» стал вторым на Востоке
    «Барыс» стал вторым на Востоке
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Победный буллит на счету нападающего Романа Старченко.

    «Барыс» занял 2-е место в Восточной конференции, набрав 86 очков. «Куньлунь» с 51 баллом расположился на 11-й строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Астана) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Петухов — 4 (мен.), 4:00 — 0:1. Шор — 6 (бол., Савинайнен, Вольски), 9:00 — 1:1. Вольски — 11 (бол.), 24:39 — 2:1. Петерссон — 23 (Кормье, Семенов), 41:01 — 2:2Победный буллит: СтарченкоВратари: Лазушин — ГраховинаШтраф: 14 — 16Броски: 34 (17+8+6+3) — 40 (18+9+12+1)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Игроки шведской лиги преподали урок звездам КХЛ
  • 09/02/2019 в 23:59
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Динамо Рига»
  • 1.83
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо Рига» постарается связать атаку ЦСКА
  • ЦСКА — «Динамо Рига». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Витязь» попробует зацепиться за очки в игре с «Автомобилистом»
  • «Витязь» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Авангард» не должен испытать проблем в игре с «Сибирью»
  • «Авангард» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Новый джокер «Зенита» втащил питерцев в 1/8 Лиги ЕвропыРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» в ответном матче с «Фенербахче» 02:070
  • 15:50
    • Семак: Испанские команды уверенно выступают у себя дома
  • 15:38
    • «Урал» подписал экс-игрока «Краснодара»
  • 15:08
    • ЦСКА подписал защитника «Уфы»
    Давид де Хеа Футбол Топ-10 вратарей мира. От легенды «Ювентуса» до лучшего игрока Словении последних летСубъективная оценка британских журналистов Вчера в 21:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Милан» удержится в зоне Лиги чемпионов
  • 4.00
    •
  • 18:55
    • Облак согласовал новый контракт с «Атлетико»
  • 18:45
    • Мусаев: «Краснодар» рад жребию
  • 18:27
    • «Урал» разгромил китайцев в товарищеском матче
    «Атлетико» добился хорошего результата в первом матче Футбол «Атлетико» нейтрализовал Роналду и «Ювентус»Реакция прессы на матч «Атлетико» — «Ювентус» Вчера в 17:310
  • 14:55
    • «Адмирал» минимально обыграл «Амур»
  • 14:13
    • «Уфа» объявила о трансфере аргентинского форварда
  • 13:07
    • «Фратрия» бойкотирует домашний матч «Спартака» с «Краснодаром»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие