«Барыс» по буллитам одолел «Куньлунь»

«Барыс» стал вторым на Востоке
khl.ru
Победный буллит на счету нападающего Романа Старченко.
«Барыс» занял 2-е место в Восточной конференции, набрав 86 очков. «Куньлунь» с 51 баллом расположился на 11-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Астана) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Петухов — 4 (мен.), 4:00 — 0:1. Шор — 6 (бол., Савинайнен, Вольски), 9:00 — 1:1. Вольски — 11 (бол.), 24:39 — 2:1. Петерссон — 23 (Кормье, Семенов), 41:01 — 2:2Победный буллит: СтарченкоВратари: Лазушин — ГраховинаШтраф: 14 — 16Броски: 34 (17+8+6+3) — 40 (18+9+12+1)