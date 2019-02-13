«Трактор» по буллитам уступил «Северстали»

Челябинскийпо буллитам проиграл череповецкой(1:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время за победителей отличился Картер Эштон (26), победный бросок на счету Джеффри Кинрейда.

За хозяев льда шайбу забросил Александр Шаров (4-я минута).

«Трактор» с 56 очками занимает восьмое место в Восточной конференции. У «Северстали» 46 очков и десятое место на Западе.