«Трактор» по буллитам уступил «Северстали»

«Трактор» — «Северсталь»
ХК «Северсталь»
В основное время за победителей отличился Картер Эштон (26), победный бросок на счету Джеффри Кинрейда.
За хозяев льда шайбу забросил Александр Шаров (4-я минута).
«Трактор» с 56 очками занимает восьмое место в Восточной конференции. У «Северстали» 46 очков и десятое место на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Шаров — 7 (Бородкин, Шолохов), 4:51 — 1:0. Эштон — 9 (Трубачев), 26:02 — 1:1Победный буллит: КинрейдВратари: Демченко — ФурхБроски: 36 (14+13+7+2) — 32 (10+9+11+2)Штраф: 12 — 6