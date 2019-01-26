«Салават Юлаев» всухую проиграл «Амуру» в Хабаровске

на домашнем льду крупно обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томас Зохорна, оформивший дубль, и Игорь Руденков. Вратарь клуба из Хабаровска Марек Лангхамер записал на свой счет шат-аут.

Дальневосточная команда прервала серию из десяти поражений, а уфимская команда — из двух побед. «Амур» набрал 35 очков и занимает последнее место на Востоке. У «Салавата» 66 очков и шестое место.

29 января «Салават Юлаев» встретится в Уфе с «Йокеритом», «Амур» днем ранее проведет выездной матч с «Адмиралом».