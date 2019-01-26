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    «Салават Юлаев» всухую проиграл «Амуру» в Хабаровске

    КХЛ Амур Салават Юлаев
    «Амур» на домашнем льду крупно обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

    Хоккеисты «Амура»
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    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томас Зохорна, оформивший дубль, и Игорь Руденков. Вратарь клуба из Хабаровска Марек Лангхамер записал на свой счет шат-аут.

    Дальневосточная команда прервала серию из десяти поражений, а уфимская команда — из двух побед. «Амур» набрал 35 очков и занимает последнее место на Востоке. У «Салавата» 66 очков и шестое место.

    29 января «Салават Юлаев» встретится в Уфе с «Йокеритом», «Амур» днем ранее проведет выездной матч с «Адмиралом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Зогорна — 11 (бол., Пьянов, Камалов), 20:43 — 1:0. Руденков — 13 (Пьянов, Йордан), 44:53 — 2:0. Зогорна — 12 (мен., п.в., Руденков), 58:23 — 3:0Вратари: Лангхамер — Метсола (57:12 — 58:23)Штраф: 4-8Броски: 33 (17+10+6) — 22 (6+4+12)
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