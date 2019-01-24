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    НХЛ. Седьмое подряд поражение «Вашингтона», рекорд Овечкина и 47 сэйвов Сароса

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 января

    НХЛ Монреаль Канадиенс Аризона Койотс Торонто Мэйпл Лифс Вашингтон Кэпиталз Колорадо Эвеланш Миннесота Уайлд Анахайм Дакс Сент-Луис Блюз Вегас Голден Найтс Нэшвилл Предаторз Ванкувер Кэнакс Каролина Харрикейнз
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    «Монреаль» — «Аризона» 2:1

    «Монреаль» на своем льду обыграл «Аризону» со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

    Российский защитник гостей Илья Любушкин провел на льду 13 с небольшим минут, но очков не набрал.

    «Монреаль» с 61 очком идет четвертым на Востоке, «Аризона» — 11-я на Западе (50 баллов).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Аризона» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Друэн — 14 (бол., Татар), 9:29 — 1:0. Гарлэнд — 9 (бол., Казинс, Келлер), 38:28 — 1:1. Райлли — 3 (Питри, Юдон), 44:48 — 2:1Вратари: Прайс — Пикар (58:57 — 59:00, 59:36)Штраф: 6-4Броски: 24 (6+11+7) — 31 (8+13+10)

    «Монреаль» — «Аризона» 2:1

    «Торонто» — «Вашингтон» 6:3

    «Торонто» на своем льду выиграл у «Вашингтона» — 6:3 (1:1, 2:1, 3:1). Для столичных это поражение стало седьмым подряд.

    Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и набрал 1179-е очко в регулярных чемпионатах, повторив рекорд для российских игроков, установленный Сергеем Федоровым.

    Нападающий Евгений Кузнецов отметился передачей, защитник Дмитрий Орлов очков не набрал.

    Защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился заброшенной шайбой. Для 27-летнего россиянина эта шайба стала первой в сезоне.

    «Торонто» занимает третье место в Восточной конференции (62 очка), «Вашингтон» — пятый (60 баллов).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Вашингтон» — 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
    Голы: Бэкстрем — 13 (бол., Кузнецов, Карлсон), 18:47 — 0:1. Кадри — 11 (Нюландер, Райлли), 19:34 — 1:1. Овечкин — 37 (Оши, Кемпны), 23:51 — 1:2. Зайцев — 1 (Нюландер, Кадри), 33:11 — 2:2. Мэттьюс — 21 (бол., Райлли, Таварес), 36:19 — 3:2. Кадри — 12 (Браун, Маринчин), 42:10 — 4:2. Кадри — 13 (Браун, Нюландер), 50:15 — 5:2. Нисканен — 7 (Оши, Бэкстрем), 57:14 — 5:3. Марнер — 20 (п.в.), 59:27 — 6:3Вратари: Андерсен — Холтби (57:35 — 59:27)Штраф: 2-2Броски: 37 (8+19+10) — 44 (10+19+15)

    «Торонто» — «Вашингтон» 6:3

    «Колорадо» — «Миннесота» 2:5

    «Колорадо» проиграл в родных стенах «Миннесоте» со счетом 2:5 (2:2, 0:2, 0:1).

    Самым результативным игроком матча стал нападающий «Уайлд» Эрик Стаал. В активе канадца 3 (2+1) очка. Также в составе гостей по 2 очка в матче набрали Чарли Койл (1+1), Понтус Оберг (0+2), Микаэль Гранлунд (0+2) и Райан Сутер (1+1).

    У «Эвеланш» по шайбе забросили Карл Седерберг и Тайсон Бэрри.

    «Колорадо» — восьмой на Западе (52 балла), «Миннесота» — шестая (55 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
    Голы: Седерберг — 17 (Уилсон, Колверт), 5:42 — 1:0. Стаал — 16 (Койл), 6:50 — 1:1. Бэрри — 6 (бол., Маккиннон, Рантанен), 12:40 — 2:1. Сперджен — 8 (Сутер, Зукер), 16:27 — 2:2. Стаал — 17 (бол., Гранлунд, Оберг), 27:24 — 2:3. Койл — 9 (Паризе, Стаал), 39:37 — 2:4. Сутер — 6 (бол., Гранлунд, Оберг), 48:13 — 2:5Вратари: Грубауэр — ДубникШтраф: 12-4Броски: 22 (11+6+5) — 28 (12+8+8)

    «Колорадо» — «Миннесота» 2:5

    «Анахайм» — «Сент-Луис» 1:5

    «Сент-Луис» в гостях одержал верх над «Анахаймом» со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Блюз» Зак Сэнфорд, набравший 2 (1+1) очка. Нападающий гостей Владимир Тарасенко забросил 17-ю шайбу в сезоне. Теперь на его счету 32 (17+15) очка в текущей «регулярке».

    «Анахайм» — 10-е на Западе (51 очко), «Сент-Луис» — 12-й (49 баллов).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм Дакс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
    Голы: Спронг — 8 (Гецлаф, Линдхольм), 6:44 — 1:0. Тарасенко — 17 (Шенн, О`Райлли), 10:34 — 1:1. Сэнфорд — 6, 22:04 — 1:2. Сундквист — 10 (Марун, Сэнфорд), 27:41 — 1:3. Бозак — 7 (Шворц, Парэйко), 48:42 — 1:4. Блэй — 2 (Макичерн, Гуннарссон), 49:16 — 1:5Вратари: Гибсон (Джонсон, 50:35) — БиннингтонШтраф: 0-2Броски: 13 (2+7+4) — 32 (13+13+6)

    «Анахайм» — «Сент-Луис» 1:5

    «Вегас» — «Нэшвилл» 1:2

    «Вегас» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Автором победной шайбы стал Ник Бонино.

    Главным героем матча стал голкипер «Предаторз» Юусе Сарос, отразивший 47 бросков из 48.

    «Вегас» — пятый в Западной конференции (62 очка), «Нэшвилл» — четвертый (64 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Нэшвилл» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
    Голы: Пачоретти — 15 (Так, Штястны), 8:03 — 1:0. Джохансен — 9, 20:52 — 1:1. Бонино — 14 (Уотсон, Эллис), 23:53 — 1:2Вратари: Флери (57:30) — СаросШтраф: 8-12Броски: 48 (18+16+14) — 27 (13+12+2)

    «Ванкувер» — «Каролина» 2:5

    «Ванкувер» при своих болельщиках уступил «Каролине» со счетом 2:5 (0:0, 2:5, 0:0).

    Все семь шайб в матче были заброшены во втором периоде.

    В составе хозяев забили Джош Ливо и Свен Берчи, у победителей отличились Нино Нидеррайтер (дубль), Грег Маккег, Даги Хэмилтон и Теуво Терявяйнен. В составе «Харрикейнз» в матче сыграл российский нападающий Андрей Свечников, который результативными действиями не отметился.

    «Ванкувер» — девятый на Западе (52 балла), «Каролина» — 10-я на Востоке (52 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер Кэнакс» — «Каролина Харрикейнз» — 2:5 (0:0, 2:5, 0:0)
    Голы: Нидеррайтер — 12 (бол., Терявяйнен, Ахо), 21:54 — 0:1. Лейво — 9 (Стэчер, Хорват), 22:57 — 1:1. Берчи — 8 (Петтерссон, Бозер), 25:14 — 2:1. Маккег — 3 (Мяеналанен, Хэмилтон), 26:53 — 2:2. Нидеррайтер — 13 (Ахо), 33:17 — 2:3. Хэмилтон — 8 (Терявяйнен), 33:42 — 2:4. Терявяйнен — 11 (Маккег, Славин), 36:32 — 2:5Вратари: Маркстрем — НедельковичШтраф: 34-6Броски: 26 (4+15+7) — 34 (10+13+11)
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