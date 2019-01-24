НХЛ. Седьмое подряд поражение «Вашингтона», рекорд Овечкина и 47 сэйвов Сароса

«Монреаль» — «Аризона» 2:1
«Монреаль» на своем льду обыграл «Аризону» со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
Российский защитник гостей Илья Любушкин провел на льду 13 с небольшим минут, но очков не набрал.
«Монреаль» с 61 очком идет четвертым на Востоке, «Аризона» — 11-я на Западе (50 баллов).
«Торонто» — «Вашингтон» 6:3
«Торонто» на своем льду выиграл у «Вашингтона» — 6:3 (1:1, 2:1, 3:1). Для столичных это поражение стало седьмым подряд.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и набрал 1179-е очко в регулярных чемпионатах, повторив рекорд для российских игроков, установленный Сергеем Федоровым.
Нападающий Евгений Кузнецов отметился передачей, защитник Дмитрий Орлов очков не набрал.
Защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился заброшенной шайбой. Для 27-летнего россиянина эта шайба стала первой в сезоне.
«Торонто» занимает третье место в Восточной конференции (62 очка), «Вашингтон» — пятый (60 баллов).
«Колорадо» — «Миннесота» 2:5
«Колорадо» проиграл в родных стенах «Миннесоте» со счетом 2:5 (2:2, 0:2, 0:1).
Самым результативным игроком матча стал нападающий «Уайлд» Эрик Стаал. В активе канадца 3 (2+1) очка. Также в составе гостей по 2 очка в матче набрали Чарли Койл (1+1), Понтус Оберг (0+2), Микаэль Гранлунд (0+2) и Райан Сутер (1+1).
У «Эвеланш» по шайбе забросили Карл Седерберг и Тайсон Бэрри.
«Колорадо» — восьмой на Западе (52 балла), «Миннесота» — шестая (55 очков).
«Анахайм» — «Сент-Луис» 1:5
«Сент-Луис» в гостях одержал верх над «Анахаймом» со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Блюз» Зак Сэнфорд, набравший 2 (1+1) очка. Нападающий гостей Владимир Тарасенко забросил 17-ю шайбу в сезоне. Теперь на его счету 32 (17+15) очка в текущей «регулярке».
«Анахайм» — 10-е на Западе (51 очко), «Сент-Луис» — 12-й (49 баллов).
«Вегас» — «Нэшвилл» 1:2
«Вегас» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Автором победной шайбы стал Ник Бонино.
Главным героем матча стал голкипер «Предаторз» Юусе Сарос, отразивший 47 бросков из 48.
«Вегас» — пятый в Западной конференции (62 очка), «Нэшвилл» — четвертый (64 балла).
«Ванкувер» — «Каролина» 2:5
«Ванкувер» при своих болельщиках уступил «Каролине» со счетом 2:5 (0:0, 2:5, 0:0).
Все семь шайб в матче были заброшены во втором периоде.
В составе хозяев забили Джош Ливо и Свен Берчи, у победителей отличились Нино Нидеррайтер (дубль), Грег Маккег, Даги Хэмилтон и Теуво Терявяйнен. В составе «Харрикейнз» в матче сыграл российский нападающий Андрей Свечников, который результативными действиями не отметился.
«Ванкувер» — девятый на Западе (52 балла), «Каролина» — 10-я на Востоке (52 балла).